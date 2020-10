Gesamtsieger in der Kategorie „Personal Care, Rasierer und Zahnpflege"

mi-Leistungsspiegel: Beurer ist FH-Partner Nr. 1

Kleingeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 23.10.2020

Sebastian Kebbe, Director Marketing & Sales Europe bei Beurer.

Jedes Jahr ruft „markt intern“ deutsche Fachhändler dazu auf, ihre Lieferanten im Rahmen des „Leistungsspiegels“ zu beurteilen. Bereits zum sechsten Mal in Folge wurde nun Beurer zum Gesamtsieger und Fachhandelspartner Nr. 1 in der Kategorie „Personal Care, Rasierer und Zahnpflege" gewählt.

Beim „Leistungsspiegel“ geht es darum, die Glaubwürdigkeit der Industriepartner, die Stärke der Marken, die Leistungsfähigkeit der Service- und Logistikstrukturen, das individuelle Engagement der Mitarbeiter und vieles mehr zu beurteilen. Dabei wurden einige Bewertungskriterien in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie angepasst. Der Ulmer Gesundheitsspezialist Beurer konnte sich in sieben der insgesamt neun Kategorien durchsetzen und so als „Gesamtsieger“ in der Kategorie „Personal Care, Rasierer und Zahnpflege“ an die Leistung der Vorjahre anknüpfen.

„Corona und die damit veränderte Marktlandschaft hat Händler und Hersteller vor große Herausforderungen gestellt. Die Fachhandelspartner sind eine wichtige Säule unseres Erfolgs, auf die wir stärker denn je vertrauen. Deshalb freuen wir uns umso mehr, die Auszeichnung zum sechsten Mal in Folge entgegenzunehmen“, sagt Sebastian Kebbe, Director Marketing & Sales Europe bei Beurer.

Unter andrem die „exzellente Betreuung durch den Außendienst“ verhalf dem Ulmer Unternehmen auf das Siegertreppchen des diesjährigen Leistungsspiegels. „markt intern“ hob vor allem „den persönlichen Einsatz der zuständigen Mitarbeiter“, großteils auch vom Homeoffice aus, hervor.

„Zum Erfolg beigetragen hat auch unsere BarbersCorner, eine neue Rasierer-Kollektion, die wir Mitte des Jahres auf den Markt gebracht haben. Beurer baut damit konsequent und qualitativ das Sortiment aus und unterstützt maßgeschneidert den stationären Handel, neben dem bewährten Beurer Premium-Wellness-Modulen, nun auch mit hochwertigen Displays für die Männerserie“, betont Markus Bisping, Beurer Vertriebsleiter Fachhandel.