Hauptzielgruppe junge Männer bis 35 Jahre

Panasonic startet große Werbekampagne zu Rasierern

Kleingeräte | 0 | | Wolfgang Schalko | 23.10.2020

Mit einer umfangreichen Werbeoffensive zu seinen Rasierern spricht Panasonic vor allem junge Männer bis 35 Jahre an.

Auf über 240 Millionen Kontakte zielt die neue Grooming-Werbekampagne von Panasonic ab. Angesprochen werden junge Männer zwischen 20 und 35 Jahren mit Formaten im Sport- und Gaming-Umfeld sowohl im Fernsehen als auch Digital.

Panasonic hat eine umfangreiche Werbekampagne zu seinen Barttrimmern gestartet. Mit dem Claim „Change your Style like your shirt.” spielt Panasonic auf die vielfältigen Möglichkeiten von den Rasierern der Marke an. Dank der zahlreichen Aufsätze und der Längeneinstellung ermöglichen die Panasonic Produkten jeden gewünschten Look im Handumdrehen.

Beworben wird diese Vielseitigkeit in einem TV-Spot auf Sendern wie 7MAXX, DMAX und Comedy Central. Im digitalen Bereich setzt Panasonic gezielt auf YouTube- und Twitch-Inhalte in den Bereichen Gaming und Sport wie beispielsweise GIGA GAMES und DAZN Bundesliga. Auch über das Dashboard der Xbox-Videospiel-Konsolen wird die Kampagne ausgespielt. Mit diesem Ansatz werden über 240 Millionen Kontakte generiert.

Weitere Informationen sowie ein Gewinnspiel für Käufer eines Barttrimmers von Panasonic – es winken drei OLED-TVs der Type TX-55HZW1004 – gibt es unter www.panasonic.de/trimmer.