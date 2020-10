Distribution für Deutschland, Österreich, Schweiz und Osteuropa

AiroDoctor Luftreiniger neu bei COMM-TEC Exertis

Hintergrund | 0 | | Wolfgang Schalko | 27.10.2020

Neu bei COMM-TEC: AiroDoctor Luftreiniger.

COMM-TEC Exertis hat sein Portfolio um die antiviralen Luftreiniger von AiroDoctor erweitert. Partner von COMM-TEC Exertis in der DACH-Region und Osteuropa haben damit ab sofort Zugriff auf einen modernen Luftreiniger, der Dank innovativem UV-LED-Photokatalyse-Filter 99,9% aller Viren, Bakterien und Gerüche ohne schädliche Rückstände aus der Raumluft entfernt.

Der AiroDoctor Luftreiniger ist mit einem 4-stufigen Filtersystem ausgestattet, das eine umfassende und gründliche Reinigung der Raumluft gewährleistet. Die Kombination aus Vor-, Kohle-, HEPA- und photokatalytischem LED-Filter entfernt nicht nur grobe Partikel, wie Staub, Haare und Fasern, sondern auch Chemikalien, Gase, Gerüche, Schadstoffe sowie Pilze, Bakterien und Viren aus der Luft. Durch die feinporige Struktur des Photokatalysators besteht hervorragende Filtermöglichkeit von Partikeln mit einem Durchmesser von weniger als 0,1 μm. So werden auch infektiöse Aerosole mittels des einzigartigen UV-LED-Katalyse-Systems mit Filter aus Titandioxid rückstandslos unschädlich gemacht. Dies gilt unter anderem für 99,9% aller Coronaviren, Noro- und Influenzaviren sowie aller gesundheitsschädlichen und multiresistenten Bakterien. Der AiroDoctor arbeitet dabei besonders umweltfreundlich ohne jegliche Chemikalien.

Durch das innovative Filtersystem leistet der Luftsterilisator insbesondere in Wartebereichen, Behandlungsräumen und anderen Räumen medizinischer Einrichtungen sowie Senioren- und Pflegeheimen einen wichtigen Beitrag zur Infektionsprophylaxe. Darüber hinaus eignet sich der AiroDoctor insbesondere auch für den Einsatz in Büros, Konferenzräumen, Schulen und Kindergärten sowie Fitness-Studios. Ein Gerät kann die Luft in Räumlichkeiten von bis zu 200 Quadratmetern nachhaltig reinigen.

„Der AiroDoctor ist das richtige Produkt zur richtigen Zeit! Gerade in der Corona-Pandemie hebt ihn der einzigartige Photokatalysator deutlich von Konkurrenzprodukten ab und ermöglicht den wirkungsvollen Kampf geben infektiöse Aerosole“, sagt Carsten Steinecker, Geschäftsführer Business Development, bei COMM-TEC Exertis. „Damit bietet COMM-TEC seinen Kunden die ideale Lösung für gesunde Raumluft in allen Anwendungsbereichen und ermöglicht so insbesondere die risikoarme Rückkehr in den Konferenzraum“, so Steinecker weiter.

„Wir freuen uns, mit COMM-TEC einen über viele Jahre bereits bekannten und eingespielten Partner für die Distribution des AiroDoctor gewinnen zu können. Das Team zeichnet sich durch Professionalität, Ehrgeiz und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit aus, was für uns das perfekte Fundament bietet, unseren Marktanteil im Raum D/A/CH erheblich auszubauen“, freut sich Carsten Hermann, CEO ScreenSource GmbH.