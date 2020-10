Service Excellence Zertifikat in Gold

Auszeichnung für Kärcher Österreich

Die Branche | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 27.10.2020

Kärcher Österreich wurde vom Kundendienstverband Österreich mit dem Service Excellence Zertifikat in Gold ausgezeichnet. KVA-Auditor Herbert Vock übergab das Service Excellence an Kärcher-Kundendienstleiter Josef Konrath.

Mit dem Service Excellence Zertifikat werden Unternehmen ausgezeichnet, deren Organisation effizient und kundenfreundlich ist; Unternehmen, die mit ihrem Service Kunden begeistern. Nun ging diese begehrte Prämierung an Kärcher Österreich.

Der Kundendienstverband Österreich (KVA) verleiht das Service Excellence Zertifikat an Unternehmen mit „sehr zufriedenen Kunden“. Dabei müssen festgelegte Qualitätskriterien erfüllt werden:

Qualitätspotenzial: „Hier spiegelt sich die Meinung des Kunden wider. Es ist die wichtigste Entscheidungsinstanz und der Maßstab für Weiterempfehlung und Kundenbindung“, erklärt der KVA.

Effizienzpotenzial: „Ist der Kundendienst in Hinblick auf Prozessqualität, Schulung der Mitarbeiter, Ersatzteilmanagement, Wirtschaftlichkeit, Datenmanagement und Kennzahlen optimal organisiert“, so der KVA.

Geschäftspotenzial: „Exzellenter Service ist die Basis für weitere Geschäfte. Zusätzliche Serviceleistungen sorgen für Kundennutzen und Werterhalt“, erläutert der Verband.

Der Zufriedenheitsgrad der Kunden liegt beim Gold-Zertifikat bei über 85%. Und diesen Wert erreicht nun Kärcher Österreich.

„Prämierte Service-Exzellenz“

Begründet wurde die Entscheidung des KVA zum einen durch das Qualitätspotenzial, konkret die zentrale CRM- und Dispositionslösung, deren Daten der Disposition, den Servicetechnikern, dem Vertrieb und dem Beschwerdemanagement in Real Time zur Verfügung stehen. Die Servicequalität erhielt Bestnoten, die Kundenumfragen kommen gut an, so der KVA.

Auch die firmeneigenen Ausbildungen, die Kundendienst-Service-App, attraktive Servicepakete und andere Serviceleistungen bei Kärcher Österreich wurden bestens bewertet. Der KVA sagt: „Der Kundendienst ist besonders schnell und verlässlich verfügbar und umfasst zahlreiche Elemente für alle Anforderungen. Analysen aus dem Beschwerdemanagement dienen als Grundlage für interne Verbesserungsmaßnahmen. Außerdem punktet Kärcher beim Geschäftspotenzial mit Features wie einem Profit Center, einem Business-Plan oder auch modular verfügbaren Wartungsverträgen.“

KVA-Auditor Herbert Vock überprüfte die eingereichten Unterlagen und übergab das Service Excellence Zertifikat Anfang September an Kärcher-Kundendienstleiter Josef Konrath. „Dass unsere Produkte ihre Aufgabe, für Sauberkeit zu sorgen, hervorragend erfüllen, ist bekannt. Das Service Excellence Zertifikat belegt nun, dass wir auch ein guter Partner für unsere Kunden sind“, freut sich Konrath.