Hot! Aussendienstmitarbeiter Möbelhandel Region West (m/w/d) in Region West, Tirol, Vorarlberg, Südtirol

Electrolux sucht AD (m/w/d) in Westösterreich

Hausgeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 27.10.2020

Electrolux sucht einen neuen Außendienst-Mitarbeiter (m/w/d) für den Vertrieb der Marken AEG und Zanussi im Möbelhandel in der Region West, Tirol, Vorarlberg, Südtirol.

Electrolux ist auf der Suche nach einem neuen Kollegen im Außendienst für den Vertrieb der Marken AEG und Zanussi im Möbelhandel in der Region West, Tirol, Vorarlberg, Südtirol. „Werden Sie Teil unseres österreichischen Vertriebsteams und fördern Sie die Verkaufszahlen in Ihrer Region. Dafür arbeiten Sie eng mit Ihren Kunden aus dem Möbelhandel zusammen und platzieren die Stärken unserer Produkte in Bezug auf Innovation, Nachhaltigkeit, Qualität, Ertrag und Mehrwert. So steigern wir mit unseren hochwertigen Hausgeräten aus den Bereichen Kochen und Pflege die Lebensqualität möglichst vieler Haushalte“, sagt Electrolux.

Ihre tägliche Arbeit

Die tägliche Arbeit des neuen Kollegen bzw. der neuen Kollegin beschreibt Electrolux wie folgt:

• Sie verantworten die Zielerreichung in Ihrem Vertriebsgebiet und betreuen unsere Handelskunden

• Sie übernehmen selbst Ihre Routenplanung und verfolgen eine ergebnisorientierte Verkaufsstrategie

• Sie fördern unsere Bestandskunden und ergreifen zielführende Maßnahmen zur Gewinnung neuer Kunden

• Sie identifizieren Möglichkeiten zu gemeinsamen Aktionen und präsentieren unsere Produkte

• Sie haben kontinuierlich die Marktentwicklung im Blick und tragen mit frischen Ideen aktiv zu unserem Erfolg bei

Sie sind

Was das Auftreten des neuen Kollegen bzw. der neuen Kollegin angeht, wünscht sich Electrolux:

Selbstmotivation: Sie sind motiviert, erfolgreich zu sein und setzen sich selbst ambitionierte Ziele.

Überzeugungskraft: Um den Kunden zu erreichen, setzen Sie Ihr analytisches Geschick und Ihre Kommunikationsstärke ein.

Anpassungsfähigkeit: Sie schauen über den Tellerrand hinaus, hinterfragen eingefahrene Wege und finden neue Lösungen.

Serviceorientierung: Für Ihre Kunden ist Ihnen kein Weg zu weit und Sie positionieren sich als verlässlicher Partner bzw verlässliche Partnerin.

Ihre Qualifikation und Erfahrung

Sie sollten folgende Qualifikationen bzw Erfahrungen vorweisen können:

• Abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung

• Erfahrung im Vertrieb von Konsumgütern

• Idealerweise bereits Erfahrung aus dem Küchen- oder Möbelhandel

• Führerschein der Klasse B erforderlich

• Gute MS-Office Kenntnisse und Digitalkompetenz

• Verhandlungssichere Deutsch- und gute Englischkenntnisse

Für diese Vollzeitanstellung bietet Electrolux ein Mindestbruttogehalt ab 2.600 Euro pro Monat plus Erfolgsprämie. Eine Überbezahlung ist selbstverständlich möglich, abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung.

Interessierte bewerben sich bitte unter folgendem Link:

https://career.electroluxgroup.com/careers/aussendienstmitarbeiter-mobelhandel-region-west-m-w-d-24198/

