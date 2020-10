Relaunch und Jubiläum

10 Jahre MediaMarkt.at

Die Branche | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 28.10.2020

Richard Kernbeis, E-Commerce-Geschäftsführer von MediaMarkt Österreich. (Bild: MediaMarkt)

Und wieder ein Grund zu feiern! Der MediaMarkt Onlineshop hat „10. Geburtstag“ und das wird vom Elektroriesen natürlich zum Anlass genommen den Kunden „ganz besondere“ Geburtstagschnäppchen anzubieten. Anlässlich des Jubiläums wurde mediamarkt.at auch einem Relaunch unterzogen, wie das Unternehmen informiert.

MediaMarkt bezeichnet seinen Onlineshop mediamarkt.at als „Herzstück der Omnichannel-Strategie“. Diesen gibt es nun schon zehn Jahre und das wurde nicht nur zum Anlass genommen den Webshop einem Relaunch zu unterziehen, sondern auch um mit „ganz besondere Schnäppchen in vielen Produktkategorien“ zu „feiern“.

„Das Kundenverhalten und auch der Einkaufsprozess haben sich in den vergangenen Jahren grundlegend verändert“, sagt MediaMarkt. So werde heute nicht nur verstärkt online gekauft, sondern vor allem auch über mobile Geräte. „Zudem informieren und recherchieren Kunden vor dem Kauf ausführlich im Internet und auf Bewertungsportalen. Auf diese neuen Anforderungen reagierten wir und haben im Zuge der Intensivierung unserer strategischen Aktivitäten im Onlinebereich seinen Onlineshop einem umfassenden Relaunch unterzogen“, erklärt der Elektroriese.

Auf neue Beine gestellt

„Wir setzen bereits seit Jahren auf unser erfolgreiches und flexibles Multichannel-Modell, also die nahtlose Verknüpfung von digitaler Technologie mit den Stärken des stationären Handels. Unseren E-Commerce-Bereich, in dem wir große Zuwächse verzeichnen, auf komplett neue Beine zu stellen, war demnach ein wichtiger und logischer Schritt. Ziel ist es, für unsere Kunden auf allen Kanälen das beste Einkaufserlebnis zu bieten – mediamarkt.at ist dabei ein wichtiger Stützpfeiler“, erklärt Richard Kernbeis, E-Commerce-Geschäftsführer von MediaMarkt Österreich.

Ausgangspunkt für den Relaunch war der Ansatz „Mobile First“, der zu einer grundlegend erneuerten und optimierten Architektur von mediamarkt.at führte, wie Kernbeis anmerkt: „Shoppen, wann, wo und wie man will“. Die Darstellung erfolgt dank Full-Responsive-Design optimiert auf allen Endgeräten, die Funktionalität wurde durch kürzere Ladezeiten zusätzlich verbessert. Das modernisierte Design des Webshops präsentiert sich mit klaren und übersichtlichen Strukturen. Die Kunden sollen zudem von einem „deutlich verkürzten“ Einkaufsprozess profitieren, da die Auswahl und der Kauf des individuellen Wunschprodukts effizienter und schneller gestaltet wurde. Zudem sollen laufende Updates und neue Features für eine optimierte Customer Experience sorgen. Personalisierte Produkt- und Zubehörempfehlungen sollen das individualisierte Einkaufserlebnis unterstützen.

„Der Mitbewerb ist groß“

„Der Mitbewerb im Onlinebereich ist groß“, sagt das Unternehmen, das laut eigenen Angaben auf die Kombination aus online und stationär setzt. „Wir paaren Kundennähe in 53 stationären Märkten mit einem umfangreichen Serviceportfolio und heben uns damit nicht nur deutlich von der Konkurrenz ab, sondern liefern damit die besten Antworten auf Kundenbedürfnisse. Es ist ein absoluter Mehrwert, dass wir als österreichisches Unternehmen die lokalen Wünsche und Anforderungen unserer Kunden kennen und ihnen damit die attraktivsten Angebote auch über unsere Online-Plattformen liefern können. Darüber hinaus schätzen unsere Kunden die zahlreichen Serviceleistungen, die sie bei uns – stationär und online – bekommen. Wer online seine Elektrogeräte bei uns kauft, bucht besonders gern die Lieferung sowie Montage und Installation dazu. Das ist echt bequemes und sorgloses Shoppen!“, so Kernbeis, laut dem sich die Variante „Click & Collect“ vor allem in den vergangenen Monaten „immer größerer Beliebtheit“ erfreut.

„Geburtstags-Schnäppchen für alle“

Wie eingangs erwähnt wird das 10-jährige Jubiläum des Onlineshops „gefeiert“. „Im Feierzeitraum bis 07. November 2020 gibt es im Onlineshop ganz besondere Schnäppchen in vielen Produktkategorien – vom Premium-TV Gerät über die sparsame Waschmaschine bis hin zum Vollautomaten für höchsten Kaffeegenuss“, erzählt Kernbeis.