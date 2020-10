Weltneuheit ab Jänner 2021 in Europa verfügbar

Aqipa bringt Action-Communicator Milo

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 28.10.2020

Milo ist ein neu gedachtes Walkie-Talkie und damit ein ideales Wearable für alle Outdoor-Aktivitäten, ob Reiten, Klettern, Surfen oder Skifahren. Exklusiv-Distributor Aqipa startet im Jänner mit der Auslieferung.

Milo, der neuartige, tragbare Action-Communicator, der eine freihändige Kommunikation mittels Mesh-Netz mit Freunden ermöglicht, ohne dabei auf Smartphone, Mobilfunk oder Wi-Fi angewiesen zu sein, stellte die berühmte Crowdfunding-Plattform Kickstarter auf den Kopf. Nachdem Aqipa zuletzt die Zusammenarbeit mit dem führenden Hersteller für Actionkameras GoPro verkündete, setzt der gear guru mit Milo weiter auf das Action-Outdoor-Segment. Als weltweit exklusiver Distributions- und Vermarktungspartner von Milo wird Aqipa voraussichtlich im Jänner 2021 mit der Auslieferung der ersten Wearables in Europa beginnen.

Das seit drei Jahren in der Entwicklung befindliche Wearable basiert auf einer fortschrittlichen Software- und Hardware-Plattform, die eine einfache Echtzeit-Gruppenkonversation (gen. Vollduplex) ermöglicht und so für ganz neue Outdoor-Erfahrungen bei Abenteuern auf Trails, Pisten oder auf dem Wasser sorgt. Denn: Alle Personen der Gruppe können gleichzeitig miteinander kommunizieren.

„Das Momentum der Kickstarter-Kampagne ist ein entscheidender Beleg für die große Nachfrage nach dem Produktversprechen Milos, das darin besteht, gemeinsame Abenteuer noch spannender, noch sicherer, noch lustiger zu machen, wenn sich Menschen dabei miteinander austauschen und verbunden fühlen”, sagte Peter Celinski, Gründer und CEO von Loose Cannon Systems, dem Entwickler von Milo. „Unsere Geldgeber auf Kickstarter lassen Milo mit ihrer Unterstützung zu einer der erfolgreichsten Crowdfunding-Kampagnen der Geschichte werden und wir sind dafür extrem dankbar.”

Milo wurde für Abenteuerbegeisterte entwickelt und verfügt über einzigartige und patentierte Eigenschaften, die eine hochwertige und natürliche Konversation in der Gruppe, ohne Telefon, Mobilfunk oder Wi-Fi und verpackt in schönes Design, ermöglichen. Einfach an die Tasche, den Lenker, Helm oder das Armgelenk geclippt, kann eine Gruppe bei normaler Gesprächslautstärke miteinander kommunizieren – komplett freihändig und ohne Smartphone.

Dieser direkte und situative Austausch innerhalb der Gruppe revolutioniert jede Art von Outdoor-Erlebnissen, bei denen man als Team an verschiedenen Plätzen unterwegs ist.

Milo ist:

ein Gruppenkommunikationsgerät, dass eine Vollduplex-Mehrwege-Kommunikation mit hoher Sprachqualität komplett freihändig und ohne Smartphone über das proprietäre Ad-hoc-Mesh-Netzwerk MiloNet bietet.

so konstruiert, dass er auch bei hohem Geräuschpegel in der Umgebung eine laute und klare Sprachausgabe liefert. Das Akustik-Design kombiniert eine fortschrittliche Windrauschfilterung, sechs Hochleistungs-Mikrofone und ein maßgeschneidertes, integriertes Lautsprecher- und Verstärkerdesign.

in der Lage, in Vollduplex mit niedriger Latenz auf eine Entfernung bis zu 600 Meter zwischen zwei beliebigen Milo-Knotenpunkten in der Gruppe zu kommunizieren, im Langstreckenmodus sogar bis zu 1,6 km pro Teilnehmer. Zusätzlich benachrichtigt Milo über Netzwerkereignisse, wie dem Verlassen der Reichweite oder dem Wiedereintritt in die Gruppe.

unabhängig von Wi-Fi- oder Mobilfunk-Netzwerken, da die Milo-Geräte ihr eigenes Netzwerk aufbauen

mit akustischen Netzwerk-Benachrichtigungen ausgestattet, die ein situatives Bewusstsein schaffen. So sind Benachrichtigungen wie „Can ist dabei, außer Reichweite zu gehen” oder „Alexandra ist der Gruppe beigetreten” möglich.

in einem wasserdichten, IP67-geprüften und handflächengroßen Design integriert, um qualitativ hochwertige und natürliche Gespräche zu ermöglichen.