Hot! Umfirmierung und Umzug

Spectrum Brands Austria: Neuer Name, neuer Standort

Kleingeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 28.10.2020

Die Spectrum Brands Austria GmbH heißt nun SPB Austria GmbH und ist an einem neuen Standort zu finden.

Die letzten Jahre waren die Marken Varta, Remington, Russell Hobbs und George Foreman unter dem Dach der Spectrum Brands vereint. Letztes Jahr wurde das Varta Batterie- und Lichtgeschäft veräußert. Nun – nach einer Übergangszeit – sind die Bereiche getrennt und die Spectrum Brands Austria GmbH ist an einen neuen Standort gezogen.

Im Jänner 2019 veräußerte die Spectrum Brands Inc. das Varta Batterie- und Lichtgeschäft mit Stichtag 27. Juli 2020 an die Varta AG. „Aufgrund dieser Veräußerung haben Spectrum Brands, Inc. und die Varta AG einen Übergangszeitraum durchlaufen, um das Batteriegeschäft von den Geschäften zu trennen, die bei Spectrum Brands verbleiben, insbesondere die Remington-, Russell Hobbs- und George Foreman Geschäfte“, informiert die Spectrum Brands Austria GmbH, die nach erfolgter Trennung nun zur SPB Austria GmbH wurde und mit 1. November 2020 an einen neuen Standort übersiedelt.

Die neue Anschrift lautet dann:

SPB Austria GmbH

Regus Twin Tower, Wienerbergstraße 11/12A, 1100 Wien

„Diese Gesellschaft ist Teil der Spectrum Unternehmensgruppe. Ihre Ansprechpartner für die Marken Remington, Russell Hobbs und George Foreman bleiben unverändert. Die Änderung bezieht sich auf die administrativen Abläufe, um die beiden Geschäfte zu trennen“, erklärt das Unternehmen und ergänzt: „Wir bitten Sie, die SPB Austria GmbH in Ihren Systemen einzurichten oder anzupassen und alle Rechnungen die Marken Remington, Russell Hobbs- und George Foreman betreffend an die neue Gesellschaft auszustellen sowie ab 1.11.2020 auch an die neue Adressanschrift.“

Für Kunden ist das Customer Service unter portable.austria@eu.spectrumbrands.com erreichbar oder telefonisch neu unter +49 6196 – 7853151.