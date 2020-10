„Zur gezielten Massage beanspruchter Muskeln oder Faszien“

Beurer MG 35 Deep Roll

Stefanie Bruckbauer | 29.10.2020

Die neue Beurer Massagerolle MG 35 Deep Roll unterstützt die die tiefenwirksame Regeneration von verspannten Muskelpartien durch gezielte Triggerpunktmassage.

Beurer stellt die Massagerolle MG 35 Deep Roll mit Vibration vor. „Sie sorgt für eine gezielte Massage beanspruchter Muskeln oder Faszien“, so das Ulmer Unternehmen über das neue Gerät, das die PhysioLine, die verschiedene Produkte zur Entspannung nach dem Training oder begleitend zur Physiotherapie vereint, ergänzt.

Wie Beurer beschreibt, unterstützt die Massagerolle MG 35 Deep Roll mit Vibration die tiefenwirksame Regeneration von verspannten Muskelpartien durch gezielte Triggerpunktmassage. „Triggerpunkte sind kleine Knoten in der Muskulatur, die unter anderem durch Fehlbelastung im Alltag oder Überbeanspruchung hervorgerufen werden“, so der Hersteller und weiter: „Eine regelmäßige Behandlung der Knötchen kann Muskelverhärtungen vorbeugen, die Durchblutung fördern und Beschwerden lindern.“ Darüber hinaus soll die MG 35 dabei unterstützen, das Fasziengewebe zu lockern und Faszienverklebungen zu lösen. „Das Gerät ist vielseitig einsetzbar, beispielsweise an der Wade, dem Oberschenkel, im Arm-, Schulter- oder Rückenbereich. Eine Anwendung ist im Stehen, Sitzen oder Liegen möglich. Dank der Soft-Touch Oberfläche mit besonderer Struktur und der ergonomischen Form lassen sich Übungen angenehm und unkompliziert zu Hause oder unterwegs durchführen. Mit drei drehbaren Rollenelementen passt sich das Produkt flexibel an die

Körperbewegungen an. Drei Intensitätsstufen sowie ein vordefinierter Massagemodus sorgen optimal für die Regeneration oder Kräftigung des Muskel- und Fasziengewebes“, so Beurer weiter.

Die MG 35 Deep Roll verfügt über einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku und eine Abschaltautomatik nach 15 Minuten. Die UVP liegt bei 59,99 Euro, 3 Jahre Garantie.