Kooperation mit virtuellem Herbstevent zufrieden

ElectronicPartner: Gelungene Premiere für das Wissensforum 2020

Hintergrund | 0 | | Wolfgang Schalko | 29.10.2020

Das erstmals veranstaltete Wissensforum verlief aus Sicht von ElectronicPartner sehr erfolgreich.

Mit dem Wissensforum 2020 bot ElectronicPartner den Mitgliedern und Industriepartnern eine virtuelle Bühne für den Austausch und Informationstransfer. Die Hersteller zeigten sich sehr engagiert, die Händler äußerst wissbegierig – dementsprechend positiv fällt das Resümee von Geschäftsführer Michael Hofer aus.

„Unser Wissensforum hat sehr gut funktioniert – sowohl was die Technik betrifft als auch die Teilnehmer. Die Hersteller haben mit großem Engagement mitgemacht und viele professionelle Videos samt persönlichen Botschaften bereitgestellt. Unsere Händler haben das digitale Format intensiv genutzt und seh positiv bewertet”, zieht ElectronicPartner-GF Michael Hofer eine erfreuliche Bilanz des ersten virtuellen Herbstevents der Kooperation.

Über das bewährte, kürzlich modernisierte InfoNet von ElectronicPartner wurde unterschiedlichste Inhalte bereitgestellt, von Produkt- und Markenpräsentationen der Hersteller bis hin zu Werbeplänen, Marketingaktivitäten und Aktionsangeboten der Kooperation.

So konnten insgesamt über 700 Händler der Kooperation erreicht werden. Die Videos im Rahmen des Wissensforums – wovon ein Großteil vom hauseigenen Filmteam gedreht wurde – verzeichneten mehr als 5.000 Aufrufe, die Seiten innerhalb des Wissensforums wurden rund 10.000 Mal angeklickt. Das Interesse der Händler spiegelte sich dabei in der durchschnittlichen Verweildauer je Seitenaufruf wider: Diese lag bei knapp zwei Minuten.

„Wir möchten uns vor allem bei unseren Industriepartnern ganz herzlich bedanken – für die Teilnahme an unserer virtuellen Messe und für ihr hohes Engagement”, so Hofer abschließend. Trotz des Erfolgs hofft der GF auf die baldige Möglichkeit physischer Veranstaltungen: „Wir werden die digitalen Möglichkeiten in Zukunft weiter nutzen und in irgendeiner Form beibehalten, keine Frage. Trotzdem vermissen wir den persönlichen Kontakt – von daher ist ein solches Format eine gute Ergänzung, aber kein Ersatz von physischen Events.”

Einige Impressionen vom Wissensforum 2020 hat ElectronicPartner in einem kurzen Video-Rückblick zusammengestellt.