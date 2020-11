Vom richtigen Werkzeug

Grundig bringt den Barbershop nach Hause

Kleingeräte | 0 | | Dominik Schebach | 02.11.2020

Mit dem neuen Multihaarschneideset MGK 6841 will Grundig das optimale Tool für jedes Styling und jeden Typ anbieten – auch Dank des umfangreichen Zubehörs.

Da es mittlerweile nicht mehr ganz so einfach ist, sich beim Friseur oder im Barbershop den Bart machen zu lassen, als es das noch vor einem Jahr war, braucht es für das Selbst-Styling zu Hause das richtige Equipment: Mit dem Multihaarschneideset MGK 6841 samt umfangreichen Zubehör bringt Grundig deswegen den Barbershop einfach nach Hause.

Mit dem neuen Multihaarschneideset MGK 6841 will Grundig das optimale Tool für jedes Styling und jeden Typ anbieten. Denn das Gerät kombiniert umfangreiches Zubehör mit flexiblen Ladeoptionen. Dazu verfügt das Multihaarschneideset MGK 6841 über fünf wechselbare Aufsätze: Einen Bart-Trimmer, eine T-Klinge, einen Detail-Trimmer, einen Nasen- und Ohrhaarschneider sowie einen Multi-Blade-Aufsatz. Dieser kann sowohl für das Gesicht als auch für den Körper verwendet werden. Detail-Trimmer sowie Nasen- und Ohrhaarschneider-Aufsatz perfektionieren den Feinschliff bei der Rasur. Darüber hinaus sorgen drei Kammaufsätze zwischen einem und 23 mm für ein vielseitiges Styling des Haupthaares. Nach intensiver Nutzung lassen sich die Aufsätze zudem leicht und hygienisch abwaschen.

Die Akkulaufzeit von 50 Minuten bietet viel Zeit, um die Haarpracht in Form zu bringen. Wenn der Multihaarschneider einmal leer ist, dann stehen gleich zwei Lademöglichkeiten zur Verfügung, die das Aufladen besonders flexibel machen. Er kann entweder in der Ladestation ganz klassisch geladen werden oder über die USB-Ladefunktion ist das Multihaarschneideset zudem mit einem Laptop oder PC ladekompatibel. Die Ladezeit beträgt bei beiden Optionen 120 Minuten. Dank seiner automatischen Spannungsanpassung ist das Multihaarschneideset MGK 6841 weltweit nutzbar. Ein weiteres Plus: Die Li-Ion Akkutechnologie des Geräts ist besonders langlebig und hält zahlreichen Ladezyklen stand.

„Mit dem neuen Grundig Multihaarschneideset MGK 6841 bringen wir das perfekte Werkzeug für jedes Styling. Wie man(n) es gerade will, es gibt immer den richtigen Aufsatz. Das Gerät kombiniert umfangreiches Zubehör mit flexiblen Ladeoptionen. Selbst getestet: Einfach in der Handhabung erreicht man perfekte Ergebnisse“, so Philipp Breitenecker, Head of Marketing von Grundig Österreich.

Das Grundig Multihaarschneideset mit Ladestation MGK 6841 ist für eine unverbindliche Preisempfehlung von 59,99 Euro ab sofort im Handel erhältlich. Grundig gewährt insgesamt drei Jahre Herstellergarantie.