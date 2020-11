Für die LUMIX S-Serie

Panasonic: Firmware-Updates und ein neues Objektiv

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 05.11.2020

Panasonic spendiert seiner LUMIX S-Serie ein SW-Update und erweitert das Objektivsortiment.

Panasonic kündigte Firmware-Updates für DC-S1H (Ver.2.2), S1R (Ver.1.6), S1 (Ver.1.6.) und S5 (Ver.2.0) für die spiegellosen Vollformat-Kameras der LUMIX S-Serie an. Die Updates werden am 24. November 2020 kostenlos zur Verfügung stehen. Außerdem wurde mit dem LUMIX S 85mm F1.8 (S-S85) ein lichtstarkes Objektiv mit mittlerer Tele-Festbrennweite vorgestellt, das sich durch seinen Bildwinkel und sein Bokeh besonders für die Porträtfotografie eignet.

Die Firmware-Updates für die Kameras der LUMIX S-Serie verbessern die Leistungen verschiedener Modi. Zusätzlich wird die S1 in der ersten Hälfte 2021 auf Version 2.0 aktualisiert. Panasonic verfolgt mit diesen Updates seine Philosophie, fortschrittliche Technologieentwicklungen nicht nur in neue Produkte, sondern auch in bereits veröffentlichte Produkte zu implementieren und bestehende Modelle per Firmware-Update zu erweitern.

S1, S1R und S1H werden die fortschrittliche Autofokus-Technologie und Leistung der neuen LUMIX S5 übernehmen. Das AF-Upgrade umfasst verbesserte Detektionstechnologien für Mensch und Bewegung. Zusätzlich zu Auge, Gesicht und Körper wird nun auch der Kopf durch Echtzeit-Detektionstechnologie separat erkannt. Die Kamera verfolgt die Person auch dann weiter, wenn sie sich schnell bewegt, ihren Kopf/Rücken zur Kamera dreht, ihren Kopf neigt oder sich weit von der Kamera entfernt. Zusätzlich wurde durch Verbesserungen der DFD-Technologie der kontinuierliche Autofokus (AFC) verbessert, der es den Anwendern ermöglicht, auch kleine oder sich schnell bewegende Objekte zu verfolgen. Die AF-Verbesserungen sind sowohl für Foto- als auch für Videoaufnahmen verfügbar.

Auch die DC-G110 wird ein kostenloses Update (Ver.1.1) erhalten, das ebenfalls am 24. November 2020 verfügbar sein wird. Mit dem kostenlosen Download der Firmware Version 1.1 wird u.a. die Kompatibilität mit der „LUMIX Webcam Software (Beta)“ zur DC-G110 hinzugefügt.

Lichtstarkes, kompaktes Porträtobjektiv LUMIX S 85mm F1.8

Das LUMIX S 85mm F1.8 ist das erste von vier angekündigten Objektiven mit F1.8-Offenblende, welche das L-Mount-System für die spiegellosen Vollformatkameras der LUMIX S-Serie erweitern. Die vier F1.8-Objektive weisen eine gemeinsame Größe und Position der Bedienteile auf, um praktische Vorteile bei der Verwendung zu bieten – von der einheitlichen Bedienung bis zur Anbringung von Zubehör. Dank des gleichen Durchmessers können auch Filter gemeinsam verwendet werden.

Das LUMIX S 85mm F1.8 bietet durch seine kompakte Größe (ca. 8,2 cm) und sein geringes Gewicht (ca. 355g) eine herausragende Mobilität. Es zeichnet sich zudem durch ein staub- und spritzwasser-resistentes Design aus und lässt sich bei bis zu -10° C unter widrigsten Bedingungen einsetzen. Der Filterdurchmesser beträgt 67 mm und seine 9-Lamellen-Rundlochblende sorgt für einen attraktiven Bokeh-Effekt mit sanften Schärfe-Unschärfe-Übergängen sowie rundes Abbilden von Punktlichtquellen bei geringster Vignettierung.

Das Objektiv besteht aus neun Linsen-Elementen in acht Gruppen und verwendet zwei ED-Linsen (Extra-low Dispersion), um sowohl die axiale chromatische Aberration als auch die chromatische Vergrößerungsdifferenz zu unterdrücken. Das neue LUMIX S 85mm F1.8 gewährleistet außerdem eine qualitativ hochwertige Videoaufzeichnung, indem es das Focus Breathing bestmöglich minimiert.

Zusätzlich zu den vier F1.8-Objektiven befindet sich ein 70-300-mm-Telezoomobjektiv in der Entwicklung, um das Objektivsortiment der LUMIX S-Serie zu erweitern.

Das LUMIX S 85mm F1.8 wird ab Ende Dezember 2020 für 649 Euro (UVP) im Handel erhältlich sein.