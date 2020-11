Partnerschaft unterstreicht wachsende Beliebtheit von KNX IoT

KNX begrüsst Sony als 500. Mitglied

E-Technik | 0 | | Wolfgang Schalko | 06.11.2020

KNX-basierte Lösungen von Sony leisten ihren Beitrag zur neuen Ära von KNX-Lösungen – angetrieben durch KNX IoT und „Services mit KNX”.

KNX, der weltweite Standard für Haus- und Gebäudesystemtechnik, stärkt die Internationalisierung seiner führenden Technologie durch den Beitritt von Sony zur KNX Community. KNX ist bekannt für seinen hohen Grad an Interoperabilität zwischen Produkten verschiedener Hersteller und verschiedenen Anwendungsgebieten und heißt Sony stolz als 500. Mitglied willkommen.

Dank der wachsenden Beliebtheit von KNX IoT und „Services mit KNX” beginnt eine neue Ära für KNX, in der das KNX-Ökosystem auf neue Dimensionen mit neuen Möglichkeiten ausgedehnt wird. Und immer mehr Tech-Unternehmen wollen ein Teil davon sein.

„KNX-Technologie ist Schlüsselpartner für die Gebäudeautomation”

Die TEOS Corporate Solutions von Sony wurden kürzlich um neue Funktionen für das Gebäudemanagement, beispielsweise zur Heizungssteuerung und -automation, erweitert. „Unser Ziel ist es, die Funktionalität und Datenerfassung von Arbeitsplatzgeräten auf ein umfassenderes Gebäudemanagement auszuweiten und unseren Kunden durch die Kombination von AV-, IT- und Gebäudeprotokollen einzigartige Lösungen anzubieten. Dabei betrachten wir die KNX-Technologie als einen Schlüsselpartner für die Gebäudeautomation. Daher war es ein wichtiger Schritt für uns, Mitglied bei KNX zu werden”, erklärt Nicolas Berg, Marketing Head bei Sony Professional Solutions. Durch die KNX-Mitgliedschaft profitieren Sony und seine Kunden von der Zuverlässigkeit und dem Vertrauen aus der Zusammenarbeit mit dem führenden Verband für Gebäudemanagement. Berg weiter: „Wir sind in der Lage, unsere Reputation auszubauen und die Entwicklung unserer Angebote voranzutreiben, um den Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, mehr Wert zu bieten.”

KNX IoT: State-of-the-art-Technologie trifft auf herausragende Produkte

Die Begrüßung des 500. Mitglieds ist ein neuer Meilenstein in der Geschichte von KNX. Allein im letzten Jahrzehnt hat sich die Anzahl der KNX-Mitglieder mehr als verdoppelt. „Wir sind sehr stolz darauf, Sony an Bord zu haben und die weltweite KNX Community kontinuierlich wachsen zu sehen. Mit KNX IoT als State-of-the-art-Technologie und dem Innovationsgeist wichtiger Hersteller wie Sony sowie deren herausragenden Produkten und Lösungen für Wohnungen und Gebäude werden wir gemeinsam die Zukunft des Internet of Things gestalten”, kommentiert KNX-Präsident Franz Kammerl.