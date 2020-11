„Schnell und einfach die besten Angebote auf daskuvert.at“

Österreichische Post launcht neues Vergleichsportal

Hintergrund | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 06.11.2020

Mit 6. November launcht die Österreichische Post AG das Vergleichsportal „daskuvert.at“ mit mehr als 50 Millionen Online-Angeboten. (Bild: Österreichische Post)

Heute, am 6. November, geht die Österreichische Post AG mit einem neuen Vergleichsportal an den Start: „daskuvert.at“ mit mehr als 50 Millionen Online-Angeboten, wie beschrieben wird.

Die Österreichische Post beschreibt „das Kuvert“ mit konstant rund 44% Reichweite als eines der beliebtesten Werbemedien Österreichs, als „Fixpunkt für rund 2,8 Millionen Leser zweimal pro Woche.“ Anfang November startet die Post mit „daskuvert.at“ zusätzlich ein Vergleichsportal für Online-Shopping. „Dort können Nutzer die Preise von mehr als 50 Millionen Artikeln bequem online vergleichen“, beschreibt der Betreiber.

Anita Edlinger, verantwortlich für „Das Kuvert“ bei der Österreichischen Post, erklärt: „Mit ,daskuvert.at‘ bieten wir ein neues Vergleichsportal, auf dem unsere Kunden online garantiert den günstigsten Preis finden. Egal ob Technik, Haushalt oder Beauty – unter dem Motto ‚Machen Sie mehr aus Ihrem Geld‘ finden Nutzer von ‚daskuvert.at‘ schnell und einfach die besten Angebote.“

Die Österreichische Post möchte mit „daskuvert.at“ ihre Kunden laut eigenen Angaben während des gesamten Kaufvorgangs optimal unterstützen. Das Onlineportal bietet dafür folgende Funktionen, wie die Post erläutert:

„ Information “: „Wer sich noch für kein konkretes Produkt entschieden hat, findet in der Produktkategorie-Suche eine große Übersicht über etwa den besten Laptop oder die beste Kaffeemaschine im Produkt- und Preisvergleich.“

“: „Wer sich noch für kein konkretes Produkt entschieden hat, findet in der Produktkategorie-Suche eine große Übersicht über etwa den besten Laptop oder die beste Kaffeemaschine im Produkt- und Preisvergleich.“ „Preisvergleich“ : „Wer genau weiß, welches Produkt er will, startet auf daskuvert.at den Preisvergleich und findet garantiert das günstigste Angebot.“

: „Wer genau weiß, welches Produkt er will, startet auf daskuvert.at den Preisvergleich und findet garantiert das günstigste Angebot.“ „ Schnäppchenjagd durch Deals “: „Kurzentschlossene finden darüber hinaus Vorschläge für schnelle Deals zu ihren Suchbegriffen, etwa Aktionen oder Extra-Rabatte auf Produkte im Sale.“

“: „Kurzentschlossene finden darüber hinaus Vorschläge für schnelle Deals zu ihren Suchbegriffen, etwa Aktionen oder Extra-Rabatte auf Produkte im Sale.“ „Inspiration durch Stories“: „Kunden suchen ein passendes Geschenk, einen neuen Duft, einen neuen Helfer in der Küche. Damit aus der Idee ein konkretes Produkt wird, finden sie unter ‚Stories‘ in Zukunft auch Vorschläge in redaktioneller Form rund um den Suchbegriff angereichert mit Angeboten aus dem Preisvergleich.“

Für DI Walter Oblin, Vorstand Brief & Finanzen der Österreichischen Post AG, stellt „Das Kuvert“ einen „weiteren wichtigen Meilenstein in Richtung Digitalisierung“ dar: „Wir arbeiten an verschiedensten neuen digitalen Werbekanälen sowohl für Businesskunden als auch direkt für die Endkunden. Für uns steht immer der Kundennutzen im Vordergrund. Das digitale Kuvert ergänzt ideal andere digitale Lösungen, wie zum Beispiel unseren Aktionsfinder mit mehr als 250.000 Usern. Davon profitieren nicht nur Endkunden, sondern der gesamte österreichische Handel, der auf effiziente Werbelösungen aus österreichischer Hand zugreifen kann.“ Für die kommenden Monate kündigt Oblin weitere Innovationen an, „die österreichischen Unternehmen helfen werden, Endkunden immer einfacher und zielgerichteter anzusprechen“, wie er sagt.

