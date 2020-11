Editor's Choice Paukenschlag im Gremium

Pfarrwaller folgt Krejcik

Die Branche | 0 | | Dominik Schebach | 10.11.2020

Rexel CEO Robert Pfarrwaller folgt Wolfgang Krejcik als Obmann des Bundesgremiums des Elektro- und Einrichtungsfachhandels nach. (© Rexel; E&W)

Bei der gestrigen konstituierenden Sitzung des Bundesgremiums des Elektro- und Einrichtungsfachhandels ist es zu einem Wechsel an der Spitze gekommen. Rexel CEO Robert Pfarrwaller tritt die Nachfolge von Langzeit-Obmann Wolfgang Krejcik an.

Wegen der Corona-Krise konnte die konstituierende Sitzung des Bundesgremiums erst gestern, am 9. November 2020, stattfinden. Dass diese Sitzung dann auch gleich einen Wechsel an der Spitze gebracht hat, war allerdings in dieser Form nicht vorauszusehen. Robert Pfarrwaller wurde zum neuen Obmann des Bundesgremiums für den Elektro- und Einrichtungsfachhandel gewählt. Als seine Stellvertreter wurden der Oberösterreicher Hubert Kastinger und der Steirer Meicl Wittenhagen bestellt. Der langjährige Obmann Wolfgang Krejcik hat dem Vernehmen nach alle seine Funktionen zurückgelegt.