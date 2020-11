Die bisherigen Vorsitzenden Alexander Rupp und Oliver Ferner-Partner sind nicht mehr angetreten

Gremium: Neue Vorsitzende des Fachausschusses Elektroinstallationstechnik

Dominik Schebach | 11.11.2020 | 0 |

Zeiten wie diese erfordern ungewöhnliche Vorgangsweisen. Nachdem die beiden Vorsitzenden des Fachausschusses Elektroinstallationstechnik (Industrie) Alexander Rupp (Hager) und Oliver Ferner-Pranter (Dietzel) nicht mehr zur Wahl angetreten, wurde nach einstimmigem Beschluss im Fachausschus bei der Sitzung des Bundesgremialausschusses des Elektro- und Einrichtungsfachhandels am 9.11.2020 Karl Sagmeister (Schneider Electric) als interimistischer Vorsitzender des Fachausschusses Elektroinstallationstechnik bestimmt. Unterstützt wird er von Thomas Farthofer (Intercable), Hans-Georg Hadwiger (GMC) sowie Stefan Kleinhans (ABB).

„Wir blicken auf 10 ereignisreiche und spannende Jahre zurück. Gemeinsam mit meinen Kollegen Oliver Ferner-Prantner und Rudolf Koch haben wir viele Themen abgearbeitet, wie z.B WEEE, DSGVO, Normen, Gesetzesentwürfe, b, Garantie-/Gewährleistungsansprüche oder auch Richtlinien der Bundeswettbewerbsbehörde für Preisabsprachen, Zugaben uvm. Darüber hinaus ist auch der rege Austausch und enge Zusammenarbeit mit der Bundesinnung der Elektrotechniker, dem Fachausschuss des Elektrogroßhandels, dem FEEI und anderen Gremien der WKO im Vordergrund gestanden“, resümiert der bisherige Ausschussvorsitzende Alexander Rupp. „Vielen Dank den Fachausschuss-Mitgliedern für ihr Vertrauen in den letzten Jahren und die konstruktive und gute Mitarbeit. Wir bedanken uns auch ganz herzlich für die gute und kooperative Zusammenarbeit bei Bianca Dvorak, Manfred Kandelhart und dem Team der WKO, den Bundesinnungsmeistern Joe Witke und Andi Wirth, dem Elektrogroßhandelsvorsitzenden und Gremialobmann Robert Pfarrwaller, sowie Manfred Müllner vom FEEI!“

Karl Sagmeister, der neue Vorsitzende des Fachausschusses, freut sich auf die neue Aufgabe: „Ich bedanke mich bei allen Mitgliedsunternehmen für das in mich und meine Kollegen gesetzte Vertrauen. Wir sehen uns als motiviertes Team aus Vertretern von Unternehmen unterschiedlicher Geschäftsgegenstände und Unternehmensgrößen und sind uns sicher, die sehr heterogene Branche der Elektroinstallationstechnik sehr gut vertreten zu können. Wir werden uns mit unserem gesamten Know How gemeinsam mit den Mitgliedern des Fachausschusses den Herausforderungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung, dem zunehmenden b und anderen noch kommenden, für die Branche relevanten Themen stellen und uns für die Interessen der Branche einsetzen. Die begonnene Zusammenarbeit in der Wertschöpfungskette und der Ausbau von Kooperationen ist uns ein wichtiges Anliegen und wir werden diese Themen deshalb auch weiter vorantreiben. Denn nur gemeinsam sind wir stark!“