Immer mehr Kunden schätzen zeitgemäßes TV-Vergnügen

HD Austria knackt die 200.000er-Marke

Multimedia | 1 | | Wolfgang Schalko | 11.11.2020

Martijn van Hout, Direktor von HD Austria und Country Manager für Österreich und Deutschland der M7 Group, darf sich über den nächsten Meilenstein freuen. (© Natascha Kral)

Die Satelliten- und Streaming-TV-Plattform HD Austria hat ihren nächsten Meilenstein von 200.000 Kunden erreicht. Der Anbieter profitiert von seinen laufend verbesserten Streaming-TV-Diensten via Internet und hat erneut gezeigt, dass er die sich ändernde Mediennutzung der österreichischen Konsumenten versteht.

Mitte Oktober war es so weit: Die historische Marke von 200.000 HD Austria Kunden wurde erreicht. Und man hegt keine Zweifel, dass die Erfolgsgeschichte in Österreich weitergeht. Denn seit Juli 2019 ist die hybride Satelliten-Plattform Teil der CANAL+ Gruppe, einem europäischen Medienunternehmen, das weltweit mehr als 20 Millionen Kunden zählt und mit STUDIOCANAL auch über einen der bedeutendsten europäischen Film- und TV-Produzenten mit jahrzehntelanger Erfahrung verfügt.

„HD Austria freut sich auf eine noch vielversprechendere Zukunft in Österreich, jetzt da wir Teil der CANAL+ Gruppe sind, einem der führenden TV-Anbieter in Europa und weltweit“, sagt Martijn van Hout, Direktor von HD Austria und Country Manager für Österreich und Deutschland. „Einerseits profitieren wir von den umfangreichen Kenntnissen und Ressourcen für Content- und Produktentwicklung, andererseits bauen wir weiterhin auf unsere lokalen, regionalen und globalen Partnerschaften mit Fernsehsendern.“

Als starke europäische Content-Plattform bietet HD Austria nicht nur eine überzeugende Vielfalt an TV-Sendern und Unterhaltung im Allgemeinen, sondern entwickelt auch laufend neue Innovationen, um den sich ändernden Bedürfnissen der Konsumenten gerecht zu werden. Mit der hybriden TV-App für Smart-TVs und mobile Geräte ist das bereits auf bahnbrechende Weise gelungen. Die HD Austria App vereint nahtlos lineares und nonlineares Fernsehen mit allen wichtigen österreichischen und deutschen Sendern, zusätzlichen Programmen sowie Restart, Replay und Video-on-Demand in einer benutzerfreundlichen Oberfläche.

Damit können Kunden von HD Austria fernsehen, wann, wo und wie sie wollen. Zu Hause am Flatscreen, unterwegs am Smartphone, Tablet oder Laptop und sogar im Ausland. Ein weiterer Vorteil – vor allem für Familien – ist der Aspekt, dass die HD Austria TV-App auf bis zu 5 Endgeräten gleichzeitig genutzt werden kann. Kein Wunder also, dass sich bereits 200.000 Kunden für das Angebot von HD Austria entschieden haben.