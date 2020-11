Editor's Choice [Update] Paukenschlag im Gremium

Pfarrwaller folgt Krejcik

Die Branche | 4 | | Dominik Schebach | 11.11.2020

Rexel CEO Robert Pfarrwaller folgt Wolfgang Krejcik als Obmann des Bundesgremiums des Elektro- und Einrichtungsfachhandels nach. (© Rexel; E&W)

Bei der gestrigen konstituierenden Sitzung des Bundesgremiums des Elektro- und Einrichtungsfachhandels, (Montag, 9.11.2020) ist es zu einem Wechsel an der Spitze gekommen. Rexel CEO Robert Pfarrwaller tritt die Nachfolge von Langzeit-Obmann Wolfgang Krejcik an.

Wegen der Corona-Krise konnte die konstituierende Sitzung des Bundesgremiums erst gestern, am 9. November 2020, stattfinden. Dass diese Sitzung dann auch gleich einen Wechsel an der Spitze gebracht hat, war allerdings in dieser Form nicht vorauszusehen. Robert Pfarrwaller wurde zum neuen Obmann des Bundesgremiums für den Elektro- und Einrichtungsfachhandel gewählt. Als seine Stellvertreter wurden der Oberösterreicher Hubert Kastinger und der Steirer Meicl Wittenhagen bestellt. Der langjährige Obmann Wolfgang Krejcik hat dem Vernehmen nach alle seine Funktionen zurückgelegt.

[Update] Statement Wolfgang Krejcik

Inzwischen haben wir Wolfgang Krejcik für ein kurzes Statement erreicht. „Es war klar, dass bei meinem Alter es irgendwann zu einem Wechsel kommen muss. Der Wirtschaftsbund hat ein Alterslimit und hat mich deswegen nicht mehr aufgestellt. Da füge ich mich der Entscheidung meiner Gesinnungsgemeinschaft. Mit Robert Pfarrwallner folgt mir mein Wunschkandidat nach, der auch eine große Reputation in der Branche innehat. Pfarrwaller genießt meine hohe Wertschätzung und ich habe auch ein sehr freundschaftliches Verhältnis mit ihm“, so der Wiener gegenüber elektro.at. „Ich selbst habe meine sonstigen Funktionen sofort zurückgelegt, damit gibt es auch da eine klare Trennung gibt, und werde mich in Zukunft auf mein Geschäft konzentrieren.“

[Update, 11.11.2020] Statement Robert Pfarrwaller

Nun haben wir auch ein Statement vom neugewählten Obmann des Bundesgremiums für den Elektro- und Einrichtungsfachhandel Robert Pfarrwaller erhalten. „Der österreichische Elektro- und Einrichtungsfachhandel steht vor großen Herausforderungen. Ich bin überzeugt davon, dass wir diese mit unseren Partnern in der Wertschöpfungskette gut meistern werden. Ich möchte mich sowohl für das in mich gesetzte Vertrauen als auch bei Wolfgang Krejcik für seine langjährigen, herausragenden, richtungsweisenden und leidenschaftlichen Bemühungen um die Branche sehr herzlich danken. Wir haben ihm viel zu verdanken und es ist mir eine große Ehre und besondere Aufgabe ihm nachzufolgen“, so Pfarrwaller. „Wir bilden ein hervorragendes Team an der Spitze des Gremiums, gemeinsam mit den professionellen und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bundesgremialbüros. Zusätzlich möchte ich viele weitere engagierte Branchenvertreter einladen, aktiv mitzugestalten. Sowohl Hubert Kastinger als auch Meicl Wittenhagen sind ausgewiesene Experten im Einrichtungsfachhandel. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.“