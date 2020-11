Zum Jahresabschluss

Wertgarantie setzt auf Nachhaltigkeit

Hintergrund | 0 | | Dominik Schebach | 11.11.2020

Die Wertgarantie-Aktion im Fachhandel legt den Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit.

Zum Jahresabschluss startet Wertgarantie wie in den vergangenen Jahren seine beliebte Jahresendaktion. In diesem Jahr steht die Aktion ganz unter dem Zeichen der Nachhaltigkeit. Jeder im Aktionszeitraum abgeschlossene Vertrag bringt Zusatzprämien, die nach der Aktion als Sodexo-Schecks ausgegeben werden.

Heute, 11. November, fällt bei Wertgarantie der Startschuss zur Jahresendaktion. 2020 legt diese den Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit und somit auf das Wertgarantie-Motto „Reparieren statt Wegwerfen“. Bis zum 31. Dezember können sich angemeldete Vermittler für jeden Vertrag eine Zusatzprämie sichern.

„2020 ist für den Handel, aber auch für uns als Unternehmen, ein extrem schwieriges Jahr. Mit unserer diesjährigen Jahresendaktion wollen wir noch einmal auf die Bedeutung von Dienstleistungen und Service im Fachhandel hinweisen und gleichzeitig auch das Weihnachtsgeschäft ankurbeln“, erläutert Wertgarantie–Vertriebsleiter Thilo Dröge erläutert. „Gleichzeitig wollen wir aber auch das Thema Nachhaltigkeit weiter in den Mittelpunkt rücken und so untermauern, wie wichtig dies künftig für uns und unsere Partner ist.“

Voraussetzung ist die erfolgreiche Teilnahme am Kurs „Nachhaltigkeit“ mit Zertifikat in der Wertgarantie-Akademie, um sich dort direkt für die Aktion anmelden zu können. Dort sind auch die genauen Teilnahmebedingungen hinterlegt. Nach der Aktion werden die Prämien in Form von Sodexo-Gutscheinen an die Vermittler ausgegeben.