Hot! Turnusmäßie Ausgabe 2021 nicht möglich

„Power-Days” mit neuem Format im April 2022

Energiezukunft E-Technik | 0 | | Wolfgang Schalko | 12.11.2020

Die turnusmäßige Ausgabe der Power-Days 2021 wird CIVID-bedingt abgesagt.

Die Covid-19-Pandemie hat auch Auswirkungen auf die „Power-Days“, Österreichs einzige Fachmesse für Elektro-, Licht-, Haus- und Gebäudetechnik. Mit dem neuen Konzept „Power-Circle“ bietet Reed Exhibitions der Branche von 20. bis 21. April 2022 im Messezentrum Salzburg ein hybrides Sonderformat.

„In diesen Tagen wird klar, dass eine Durchführung der Power-Days-Fachmesse im März 2021 – auch mit umfassendem COVID-Präventionskonzept – nicht wie bisher geplant realisier- und verantwortbar ist“, so Barbara Leithner, Chief Operation Officer (COO) von Reed Exhibitions Österreich. Daher wurde in Abstimmung mit dem Fachbeirat der „Power-Days“ die gemeinsame Entscheidung getroffen, Österreichs Fachmesse für die Elektrobranche turnusgemäß auf März 2023 zu verschieben. Die Branche muss aber nicht drei Jahre auf das beliebte Messeformat warten. „Außergewöhnliche Zeiten verlangen mutige Schritte, daher ergänzen wir den Messekalender 2022 zwischenzeitlich mit dem neuen Konzept des ‚Power-Circle‘ als Sonderformat“, sagt Leithner. Die hybride Branchenplattform „Power-Circle“ wird von 20. bis 21. April 2022 im Messezentrum Salzburg stattfinden. Sie ergänzt: „Unser besonderer Dank gilt dem Fachbeirat der ‚Power-Days‘, der diese Entscheidung in jeder Hinsicht unterstützt und vollinhaltlich hinter der neuen Planung steht.”

Innovatives Sonderformat

„Mit dem ‚Power-Circle‘ bieten wir eine einzigartige Branchenplattform, die Neuheiten und innovative Lösungskonzepte aus der Elektro-, Licht-, Haus- und Gebäudetechnik in Szene setzt und Aussteller und Besucher zum Austausch einlädt“, so Christine Kosar, Head of Operations für das Portfolio Industry & Automotive bei Reed. Beim neuen Konzept setze man auf ein zweitägiges Live-Event, das um digitale Komponenten ergänzt wird. „Das ist eine günstigere und kürzere Variante eines Messeformats”, so Kosar. „Der Informations- und Unterhaltungscharakter der Fachmesse wird aber keineswegs zu kurz kommen.”

Warum der neue Termin?

Vor allem war es wichtig, die Wünsche der Aussteller und Partner zu berücksichtigen, die sich für eine Neuplanung mehrheitlich ausgesprochen haben. Weiters können beim neuen Termin im Rahmen des „Power-Circles“ auch alle Top-Themen und die neuesten Highlights der unmittelbar vorher stattfindenden „Light + Building” präsentiert werden.

Hybrides Event

„Unser Kerngeschäft sind physische Messen als Marktplätze, wo Menschen zusammenkommen“, ergänzt Leithner. Gleichzeitig ist für Veranstalter Reed eine digitale Erweiterung essenziell, denn das Jahr 2020 habe bislang deutlich gezeigt, dass eingeschränktes Reisen, Reisewarnungen, oder andere Maßnahmen das Aussteller- und Besucherverhalten beeinflussen. „Wir bieten deshalb – zusätzlich zum ‚Power-Circle‘ als Live-Messe – eine digitale Erweiterung mit Livestreams und Webinaren an. Auf unserer 365-Tage-Plattform www.power-days.at haben Aussteller außerdem die Möglichkeit bis zur Messe und darüber hinaus den Besuchern ihre Innovationen und Trends zu präsentieren“, so Kosar abschließend.

Power-Circle:

Wann: Mittwoch, 20. April und Donnerstag, 21. April 2022

Wo: Messezentrum Salzburg, Halle 2/6

Weitere Informationen unter www.power-days.at