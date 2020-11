E&W 11/2020

Alles im Rahmen?

Hintergrund | 2 | | Redaktion | 13.11.2020

Corona hat uns wieder. Österreich befindet sich erneut im Lockdown und das zum Beginn des Weihnachtsgeschäfts. E&W hat sich für die November-Ausgabe in der Branche umgehört. Zusätzlich berichten wir in der druckfrischen E&W 11/2020 über Black Friday, Sony Sales Director Walter Pravida, das neue Energielabel, das Wissensforum von ElectronicPartner und vieles mehr. Lesen Sie hier eine kleine Vorschau auf die E&W 11/2020.

Wie geht die Branche mit dem neuerlichen Lockdown um, wie ist die Stimmung im Handel, was sagt die Industrie, welche Maßnahmen gibt es seitens der Bundesregierung? Der neue Lockdown wirft viele Fragen auf, aber im Gegensatz zum ersten Durchgang sieht man seitens Handel und Industrie den kommenden Wochen vorsichtig optimistisch entgegen. Wenn da nicht die Lieferfähigkeit wäre.

Mit dem Wissensforum 2020 hat ElectronicPartner den herbstlichen Reigen virtueller Kooperations-Messen abgeschlossen. Bei den „Grünen” zog man nach der Premiere positive Bilanz und will zumindest ausgewählte Elemente des Formats beibehalten.

Walter Pravida ist seit Dezember des vergangenen Jahres Sales Director und Mitglied der Geschäftsführung von Sony Österreich. E&W hat mit dem Wiener über ein absolut unversehbares Jahr und die Frage der richtigen Balance gesprochen. Zusätzlich hat Pravida uns auch die Frage beantwortet, wie sich Sony unter diesen besonderen Umständen gemeinsam mit seinen FH-Partnern für das Weihnachtsgeschäft aufstellen will.

Patrick Döring hat zur Jahresmitte das Steuer bei Wertgarantie übernommen. Der neue CEO des Garantiedienstleisters sieht das Unternehmen recht stabil in der Krise, denn gerade jetzt seien Sicherheit und Service Trumpf.

Anlässlich des bevorstehenden Black Fridays am 27. November baten wir Konrad Kreid zum Interview. Wir fragten den blackfridaysale.at-Veranstalter ua. welche Motivation ihn antreibt und welchen Nutzen diese Events seiner Meinung nach dem Handel bringen. Im Anschluss daran baten wir Black Friday-Gegner Roman Kmenta darum, Stellung zu Kreids Aussagen zu beziehen.

Hausgeräte

Im Hausgeräteressort beschäftigen wir uns ausführlich mit dem neuen Energielabel, das ab März 2021 gilt. Wir sind ua. den Fragen nachgegangen, warum das neue Label notwendig wurde, was geändert wird und was neu dazu kommt. Zudem fragten wir bei einigen Herstellern großer Hausgeräte nach, was sie von der Umstellung halten.

Darüber hinaus erfahren sie im Hausgeräteressort was es Neues bei Beko sowie den Groupe SEB Marken Krups, Rowenta und Tefal gibt und wie es bei der M. Bauer ElektrovertriebsgmbH mit den Marken Nivona, Solis, Thomas und Ascaso läuft.

Telekommunikation

Bruno Duarte, der neue CCO B2C bei Magenta Telekom, ist seit August an Bord. Der 54jährige ist Verfechter einer konsequenten Qualitätsstrategie. Im Gespräch mit E&W erklärte er, warum er hier das größte Potenzial für Magenta Telekom sieht und welche Rolle der Telekom-Fachhandel dabei spielt.

Der Oberösterreicher Michael Lang hat nach fünf Jahren seinen Shop im EKZ Weberzeile in Ried in Innkreis geräumt – und expandiert. Die Alcatel-Welt nimmt derweil MEHOKO ins Visier. Der Spezialist für Unternehmenslösungen will auch hier mit seiner Service-Stärke überzeugen und auch Elektriker als Partner gewinnen.

Multimedia

Weihnachten ist die Zeit des Kaufens und Schenkens – und damit auch der Aktionen und Werbekampagnen. Im Multimediamedia-Teil werfen wir daher einen Blick darauf, was den Handel rund um Fernseher & Co. heuer noch erwartet.

Wer fernsieht, tut das mit zunehmender Wahrscheinlichkeit nicht klassisch via Rundfunk, sondern per Streaming. Ein Trend, der einige – durchaus weitreichende – Begleiterscheinungen mit sich bringt.