„Das Kabel gehört der Vergangenheit an“

Varta AG setzt Wachstumskurs fort

Die Branche | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 13.11.2020

Wie die Varta AG informiert, konnte das hohe Umsatz- und Ergebniswachstum fortgesetzt werden. Der Konzerngewinn habe sich mehr als verdoppelt. Dementsprechend optimistisch gehe man weiterhin in die Zukunft, wie der Vorstandsvorsitzende der Varta AG, Herbert Schein, sagt.

Laut Konzernangaben ist der Konzernumsatz in den ersten neun Monaten um +159,7% auf 630,3 Mio. Euro gestiegen. Das organische Umsatzwachstum betrug 69,7% (ohne erstmalige Konsolidierung der Consumer Batteries). Das um Sondereffekte bereinigte EBITDA stieg um +180,7% auf 176,8 Mio. EUR (+127,8% ohne Consumer Batteries). Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich um 2,1 Prozentpunkte auf 28%. Der Konzerngewinn hat sich mit einem Anstieg um 137,5% auf 78,3 Mio. Euro mehr als verdoppelt.

„Varta setzt seinen Wachstumskurs fort. Deswegen erhöhen wir unsere Prognose für das laufende Jahr“, sagt Herbert Schein, Vorstandsvorsitzender der VARTA AG. „Wir gehen weiterhin optimistisch in die Zukunft. Der Trend der Mobiltelefonhersteller ist klar: Das Kabel gehört der Vergangenheit an. In naher Zukunft wird die einzige Schnittstelle zu den Geräten kabellos sein. Es ist daher damit zu rechnen, dass sich der Trend hin zu True Wireless Stereo (TWS) Headsets in Zukunft nochmals verstärken und beschleunigen wird. Der technologische Fortschritt im Bereich TWS, wie ihn die Varta aktiv mitgestaltet, schreitet schnell voran. Varta ist für eine solche Entwicklung bestens gerüstet. So werden wir die Produktionsgeschwindigkeit im kommenden Jahr um mehr als 50% erhöhen und damit noch effizienter sein. Die Erhöhung der Energiedichte unserer kleinen Lithium-Ionen-Batterien kommt planmäßig Ende des Jahres und wird uns weitere Wettbewerbsvorteile verschaffen“, sagt Schein.

Finanzvorstand (CFO) Steffen Munz ergänzt: „Wir haben das hohe Umsatz- und Ergebniswachstum auch im dritten Quartal fortgesetzt und die Profitabilität nochmals verbessert. Nach der sehr erfreulichen Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten erhöhen wir erneut die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2020.“

Der Umsatz im Segment Microbatteries & Solutions ist in den ersten neun Monaten laut Varta um +71,4% auf 388,9 Mio. Euro gestiegen. Das bereinigte EBITDA hat sich um 130,6% auf 141,3 Mio. Euro erhöht. „Dies führte zu einer deutlichen Verbesserung der bereinigten EBITDA-Marge um 9,3 Prozentpunkte auf 36,3%“, so die Varta AG und: „Das mit Abstand stärkste Umsatzwachstum wird weiter bei den wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Zellen für Hightech-Consumerprodukte, insbesondere für kabellose Premium-Kopfhörer, erzielt. Hintergrund ist die ungebrochen hohe Kundennachfrage in einem weiter dynamisch wachsenden Markt. Bei den Hörgerätebatterien wurde die weltweite Marktposition weiter ausgebaut.“ Der Konzern profitiert laut eigenen Angaben von der schnellen Erholung der wiederaufladbaren Hörgeräte-Batterien auf dem Markt.

Erfolgreiche Fokussierung auf Markengeschäft im Consumer-Bereich

Wie das Unternehmen weiter berichtet, erzielte das Segment „Household Batteries“ in den ersten neun Monaten einen Umsatz von 241,2 Mio. Euro. Das bereinigte EBITDA betrug 35,5 Mio. Euro, was einer bereinigten EBITDA-Marge von 14,7% entspricht. „Dieses positive Ergebnis ist teils auf die unerwartet starke Entwicklung von Consumer Batteries zurückzuführen, deren Profitabilität sich durch die Fokussierung auf das Markengeschäft deutlich verbessert hat. Zudem wächst das Geschäft mit Energiespeicher-Lösungen sehr dynamisch und schneller als der Markt“, erläutert die Varta AG.