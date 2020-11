Multimedia-Kommentar E&W 11/2020

Schuss ins Knie

Wolfgang Schalko | 15.11.2020

Weihnachten rückt näher und damit die Frage nach dem passenden Geschenk zusehends in den Mittelpunkt. Hier dreht sich heuer alles um TV-Geräte, denn das Sorgenkind der Vergangenheit ist – als Begleiterscheinung der Covid-Pandemie – zum Liebkind der Gegenwart mutiert, zumal der reißende Absatz von Großformaten, vorzugsweise in OLED-Ausführung, auch satte Erträge verspricht. Daneben befindet sich eine Geräteklasse im Vormarsch, die den Zeitgeist sehr gut zu treffen scheint: Fernseher ohne Empfangsteile, die nicht unter die GIS-Gebührenpflicht fallen.

Zugegeben, es klingt verlockend: Wer das TV-Programm, genauer gesagt die Sender des ORF, nicht via Satellit, Kabel oder Antenne empfängt, sondern übers Internet streamt, braucht keine GIS-Gebühren zu bezahlen – was je nach Bundesland pro Monat rund 20 bis 26 Euro mehr im Börsel bedeutet. Wer sich das aggregierte Angebot eines der zahlreichen Streaming-Dienste, die in diesem Feld mittlerweile aktiv sind, leisten will, muss dafür dann „nur” etwa 10 bis 15 Euro monatlich berappen. Echte Sparefrohs verzichten selbst auf diese Art von Komfort und greifen auf die Mediatheken und Online-Angebote der einzelnen Sender zurück. Das macht zwar ein bisschen Mühe, kostet dafür aber – richtig geraten – nix. Null. Nada. Niente. Allerdings tut sich damit ein äußerst problematisches Feld auf.

Häufig lauten Argumente, warum sich Konsumenten gerne von der GIS-Gebühr „verabschieden” würden, dass man „den ORF eh nie schaut”, man „keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk braucht, weil es eh genug andere und bessere Sender gibt” oder man „für das, was die da am Künigberg fabrizieren, keinen Cent hergeben will.” Wenn dann aber eine ZiB-Sondersendung läuft, die Abfahrt in Kitzbühel am Programm steht oder sonst leider gerade „nix G‘scheites” zu finden ist, dann wird nur allzu gerne eine Ausnahme von der ORF-Abstinenz gemacht. Und dass die meistgehörten Radiosender der Nation auch zum ORF gehören (und damit GIS-gebührenpflichtig sind), wird in diesem Zusammenhang ohnehin gerne vergessen. Leider wird auch gerne darauf vergessen, dass der Content nicht einfach so aus dem Äther angeschwirrt kommt. Qualitativ hochwertiges Programm (und damit ist nicht gemeint, wo irgendeine US-Serie oder ein Kinofilm zuerst ausgestrahlt wird) kostet Geld, richtig viel Geld sogar. Man muss längst nicht alles mögen, gut heißen oder gar konsumieren, was im und vom ORF kommt, aber man sollte (und darf!!) zu schätzen wissen, was wir in Österreich an „unserer” Fernsehanstalt haben. Dahingehend gibt es noch jene besondere Gruppe an „Spezialisten”, die das Programmangebot des ORF zwar durchaus gerne in Anspruch nehmen, aber einfach nichts dafür bezahlen wollen. Die sog. „Streaming-Lücke” (mehr dazu in der E&W 11/2020) hilft ihnen dabei und legitimiert diese Verhaltensweise. Ich persönlich halte gerade diese Form des „Gebührensparens” jedoch für besonders kurzsichtig, weil sie den ORF in seinen Möglichkeiten schmälert, gutes und sehenswertes Programm zu gestalten. Aus Sicht der so handelnden Akteure somit ein Schuss ins eigene Knie.