„Mit Leidenschaft und dem Bestreben das Musikerlebnis weiterzuentwickeln“

Bebe Rexha ist neue JBL Markenbotschafterin

Multimedia | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 16.11.2020

Die renommierte und preisgekrönte Künstlerin Bebe Rexha ergänzt ab sofort das Team der JBL Markenbotschafter und wird zugleich Headliner des JBL Festes 2021. (Foto: JBL)

Das Team der JBL Markenbotschafter wird ergänzt und zwar durch die renommierte und preisgekrönte Künstlerin Bebe Rexha, die zugleich Headliner des JBL Festes 2021 wird.

Ab sofort ist Bebe Rexha eine der Markenbotschafter von JBL. Die Sängerin und Songwriterin gilt als international sehr erfolgreich. Sie wurde mit der Diamantenen Schallplatte ausgezeichnet und zweimal für den Grammy nominiert. „Bebe ist uns als langjähriger Fan verbunden“, sagt JBL. Die globale Botschafterin wird in den kommenden JBL-Kampagnen sowie begleitenden Promotionen eine zentrale Rolle spielen. „Als Headliner wird sie mit einem exklusiven Auftritt im Rahmen des JBL Fest 2021 den geladenen Gästen aus aller Welt mit einer beeindruckenden Show einheizen“, berichtet die Audiomarke.

Beachtlich

Bebe Rexha ist eine musikalische Größe, an der man nicht vorbeikommt, wie es heißt. „Sie hat insgesamt über 12 Millionen Singles verkauft und mehr als 10 Milliarden globale Streams erreicht. Seit ihre Hits 2019 die Charts sprengten, verzeichnet sie zudem mehr als 2,6 Milliarden YouTube-Aufrufe. Neben ihrem gefühlvollen Mitwirken an einigen der besten Aufnahmen der Branche ist sie für ihre Zusammenarbeit mit den weltweit angesagtesten Künstlern aus den Bereichen R&B, Alternative Rock und sogar Country bekannt. Als eine der jüngsten Künstlerinnen, die von der National Academy of Recording Arts and Sciences mit dem Preis für den besten Teenager-Songwriter ausgezeichnet wurde, hatte Bebe im folgenden Jahr mit ‚Monster‘ ganz offiziell ihren großen Durchbruch. Der Welthit, den sie für Eminem und Rihanna schrieb, erreichte sechsfachen Platin-Status“, erläutert JBL.

Bebe schrieb und sang auch den Hit „Meant to Be“ (feat. Florida Georgia Line), mittlerweile ebenfalls von der RIAA mit der Diamantenen Schallplatte ausgezeichnet. Der Song war für 50 Wochen in Folge auf Platz 1 der Billboard-Charts. In Verbindung mit der Grammy Week 2019 startete Bebe die nationale Kampagne der Grammy Music Education Coalition (GMEC) im Namen ihres neuen All-Star Ambassador-Programms, zu dessen Mitgliedern ua. Luis Fonsi, Rita Ora, Kristin Chenoweth und Regina Spektor gehören. Bebes aktuellste Single, „Baby, I’m Jealous“ (feat. Doja Cat) wurde am Freitag, den 9. Oktober 2020, zusammen mit einem Video unter der Regie von Hannah Lux Davis veröffentlicht.

„Eine Art von Sound, die Fans auf der ganzen Welt lieben“

„Nach meinem Auftritt beim letztjährigen JBL Fest in Las Vegas wurde mir klar, dass diese Marke genau wie ich die Leidenschaft und das Bestreben hat, das Musikerlebnis weiterzuentwickeln“, erklärte Bebe Rexha. „JBL Kopfhörer und Lautsprecher erzeugen die Art von Sound, die Fans auf der ganzen Welt lieben. Dies macht die Partnerschaft zu einer sehr guten Gelegenheit, mit einer so hingebungsvollen Fangemeinde in Kontakt zu treten.“

Das neue Gesicht einer geplanten JBL-Kampagne

Bebe wird das Gesicht einer geplanten JBL-Kampagne sein und die Momente präsentieren, in denen sie über die Jahreszeiten hinweg von Musik inspiriert wurde. Sie wird auch die Hauptrolle im neuesten JBL TV-Spot spielen. „Im Spot geht es darum, das Leben bunt und abwechslungsreich zu gestalten, während den neuesten True Wireless-Kopfhörern von JBL besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird“, beschreibt JBL. Darüber hinaus ist Bebe die erste Künstlerin, die (wie oben erwähnt) für das JBL Fest 2021 angekündigt wurde. Weitere Künstler und Auftritte werden noch bekannt gegeben.

„Bebe passt ideal zur Marke JBL“

„Bebe passt aufgrund ihrer energiegeladenen Art, Hingabe und engen Beziehung zu ihren Fans ideal zur Marke JBL“, sagte Ralph Santana, Chief Marketing Officer bei Harman. „Wir sind begeistert, dass sie als neuestes Mitglied des JBL-Teams zu uns gestoßen ist und freuen uns auf die Zusammenarbeit.“

Bebe Rexha reiht sich übrigens in eine prominente Liste von JBL-Markenbotschaftern und Partnern aus den Bereichen Musik, Sport und Unterhaltung ein. Unter den Botschaftern befinden sich ua. der meistnominierte Musiker und Produzent in der Geschichte der Grammy Awards, Quincy Jones, der weltbekannte DJ und Produzent, Armin van Buuren, der indische Musikmogul, A. R. Rahman, der weltweit bekannte Pianist und Philanthrop Lang Lang, der American League Rookie of the Year 2017 und MLB-Star Aaron Judge sowie NBA-Stars wie Giannis Antetokounmpo, Andre Drummond, Zach LaVine und Kemba Walker. Zusätzlich zu diesen Partnerschaften ist JBL der offizielle Sound-Partner von The Recording Academy und der offizielle Headset-Anbieter für die Gaming-Organisation 100 Thieves.