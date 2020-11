devolo Magic 2 WiFi next mit Mesh-WLAN und neuester Powerline-Technologie

devolo stoppt die WLAN-Schwäche

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 17.11.2020

devolo hat etwas gegen WLAN-Schwäche: das neue Magic 2 WiFi next.

devolo Magic bietet mehr Geschwindigkeit, mehr Reichweite und mehr Stabilität für das schnellste WLAN im ganzen Zuhause. Dazu vereint devolo das leistungsstärkste Mesh-WLAN und die neueste Powerline-Technologie. Mit dem neuen devolo Magic 2 WiFi next wird das WLAN jetzt noch besser.

Endlich! Die neue Staffel der Lieblingsserie startet, das sehnsüchtig erwartete Game ist da und soll natürlich gleich ausprobiert werden. Doch dann das: Der Videostream ruckelt und der Download des Games lahmt mal wieder. Warum? Weil das WLAN des Routers einfach zu schwach ist, um die eigene Wohnung oder das gesamte Haus mit schnellem Internet zu versorgen. Kurz: Die gute Laune ist dahin. Was nun?

Die Lösung: devolo Magic

devolo hat für solche WLAN-Probleme die perfekte Lösung: devolo Magic nutzt die hauseigene Stromleitung zur Datenübertragung. Dabei setzt devolo Magic auf die neueste Powerline-Technologie. Der Vorteil: Wände, Decken oder geschlossene Türen stoppen das WLAN nicht mehr, denn an jeder Steckdose kann ein Hotspot erstellt werden. Zusätzliches Plus: Die LAN-Ports versorgen Smart-TV, Streaming-Box oder Gaming-Konsole mit superschnellem Internet per LAN-Kabel.

devolo Magic 2 WiFi next: Neue WLAN-Funktionen

Alle WLAN-Adapter der devolo Magic-Serie bieten Mesh-WLAN auf überragendem Niveau. Im neuen devolo Magic 2 WiFi next kommen mit „Access Point Steering“ und „Multi-User-MIMO“ zwei neue Funktionen hinzu.

Access Point Steering sorgt gemeinsam mit Fast Roaming dafür, dass mobile Geräte wie Smartphones oder Tablets permanent mit dem stärksten WLAN-Hotspot verbunden sind. Das ist gerade dann wichtig, wenn Nutzer sich mit ihren Mobilgeräten im Haus bewegen.

Zusätzliche Mesh-Funktionen wie Bandsteering, Airtime Fairness und Config Sync optimieren das Mesh-WLAN vollautomatisch. Multi-User-MIMO rundet das Paket ab und stellt sicher, dass das WLAN auch dann reibungslos funktioniert, wenn die ganze Familie gleichzeitig online ist.

Vollautomatisch: devolo Magic installiert sich selbst

Was kompliziert und technisch klingt, ist in der Praxis ganz einfach. Die devolo Magic-Adapter sind im Handumdrehen einsatzbereit. Nach dem Einstecken des ersten Adapters werden alle weiteren Adapter, die in den folgenden zwei Minuten eingesteckt werden, automatisch miteinander verbunden. Dabei entsteht eine sichere Verbindung, die gegen Zugriffe von außen geschützt ist.

So sorgt devolo Magic dafür, dass in bislang unterversorgten Räumen auch superschnelles Streamen, Gamen und Surfen möglich ist. Und die neuen Folgen der Lieblingsserie sowie das lange herbeigesehnte Online-Game laufen endlich reibungslos – die gute Laune ist zurück!

Jetzt neu! devolo Magic 2 WiFi next

Die nächste Generation ist mit Magic 2 WiFi next ab sofort erhältlich. Zur Ersteinrichtung eines neuen Magic-Netzwerks ist das devolo Magic 2 WiFi next Starter Kit zum Preis von 199,90 Euro (UVP) verfügbar. Das devolo Magic 2 WiFi next Multiroom Kit enthält zur Abdeckung größerer Wohnflächen drei Adapter und kostet 299,90 Euro. Zur Erweiterung eines bestehenden Magic-Netzwerks sind die Magic 2 WiFi next Adapter zu einem Preis von 129,90 Euro auch einzeln erhältlich. devolo gewährt auf alle Produkte drei Jahre Garantie.