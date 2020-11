US-Sanktionen als Auslöser

Huawei verkauft Honor

Dominik Schebach | 17.11.2020 | 0 |

Der Telekommunikationsriese Huawei verkauft seinen Zweitbrand Honor. Wie der Konzern heute mitteilte, wird die Smartphone-Marke von Shenzen Zhixin Information Technology Co. Ltd. übernommen. Auslöser für diesen Schritt seien laut Huawei die verschärften Sanktionen gegen das Unternehmen, welche auch die Zweitmarke betroffen hätten.

„Dieser Schritt soll das Überleben von Huawei sichern. Das Endkunden-Geschäft von Huawei ist zuletzt unter großen Druck gestanden. Dies hat sich durch die fortgesetzte Nichtverfügbarkeit wichtiger technischer Komponenten für unser Mobiltelefon-Geschäft ergeben. Huawei hat sich deshalb entschlossen, alle Assets der Sparte Honor an das Konsortium Shenzen Zhixin Information Technology Co. Ltd. Zu verkaufen“, hieß es in der Aussendung des Unternehmens. „Dieser Verkauf wird es Honors Handelspartner und Lieferanten erleichtern, diese schwierige Phase durchzustehen.“

Das Konsortium besteht aus mehr als 30 Partnern Vertriebspartnern und Lieferanten von Honor. Mit Abschluss des Verkaufs werde Huawei keine Anteile mehr an Honor halten und auch sonst nicht an den Geschäftsentscheidungen von Honor beteiligt sein. Damit soll das Überleben der Marke sichergestellt werden. Seit 2013 hat sich die Marke Honor auf die jugendliche Zielgruppe konzentriert und dazu Smartphones im Einstiegs- sowie mittleren Preis-Segment angeboten. Insgesamt wurden in den vergangenen sieben Jahren laut Huawei 70 Millionen Smartphones unter dem Honor Brand verkauft.