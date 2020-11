Siebenbäck und Reinecker neu an Bord

Neuzugänge bei der De’Longhi-Kenwood GmbH

Die Branche | 1 | | Stefanie Bruckbauer | 17.11.2020

Bei der De'Longhi-Kenwood GmbH Österreich gibt es zwei Neuzugänge. (Fotos: De'Longhi-Kenwood)

Die De'Longhi-Kenwood GmbH informiert über zwei Neuzugänge. Gernot Siebenbäck übernimmt ab sofort die Verantwortung für das Marketing der Marke De'Longhi. Nina Reinecker wird künftig als Online Marketing Spezialistin für die Marken De'Longhi, Kenwood und Braun Household agieren.

„Zum Finale eines herausfordernden, aber dennoch wirtschaftlich erfolgreichen Jahres 2020 wird das Marketing Team rechtzeitig für die Planung 2021 durch zwei Neuzugänge bereichert“, informiert die De’Longhi-Kenwood GmbH mit Sitz im niederösterreichischen Wr. Neudorf in einer Aussendung.

Neuer Marketing Manager De’Longhi

So wird Gernot Siebenbäck, MA, ab sofort die Verantwortung für das Marketing der Marke De’Longhi übernehmen. Er berichtet direkt an die Marketing Direktorin der De’Longhi-Kenwood GmbH Mag. Marisa-Mercedes Moser.

Gernot Siebenbäck absolvierte sein Masterstudium an der FH Wiener Neustadt und verfügt über mehrjährige Erfahrung im Bereich Marketing. Die letzten sechs Jahre war der 29-Jährige bei FCA Austria tätig, wo er vielfältige Kommunikationsaufgaben erfolgreich realisieren konnte, wie beschrieben wird. Seine Ziele sind klar gesteckt, wie Siebenbäck erklärt: Der hohe Image- und Bekanntheitsgrad der Marke De’Longhi soll mit innovativer und zukunftsorientierter Werbeplanung und strategischen Aktivitäten weiter ausgebaut werden.

Neue Online Marketing Spezialistin für De’Longhi, Kenwood, Braun Household

Nina Reinecker, BA, verstärkt nun das Team der De’Longhi-Kenwood GmbH. Sie agiert als Online Marketing Spezialistin für die Marken De’Longhi, Kenwood und Braun Household.

Das Unternehmen beschreibt: „Nina Reinecker sammelte bereits während ihres Studiums praktische Erfahrung im Online-Marketing. In Kürze wird die 25-Jährige ihr Masterstudium in eCommerce an der FH Wiener Neustadt beenden. Die engagierte, digitale Expertin startet fokussiert ihre neue Herausforderung: Ziel ist die strategische Weiterentwicklung, sowie der Ausbau des gesamten Online Bereiches für die drei Marken der De’Longhi Group. Das reale Marketing soll mit der Online Welt optimal verbunden werden, um den 360° Ansatz mit allen Sinnen zu erleben.“