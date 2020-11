„Potential für Händler noch nicht voll ausgereizt“

HDE: +18% am Black Friday erwartet

Hintergrund | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 18.11.2020

Der HDE rechnet an den beiden Aktionstagen Black Friday und Cyber Monday mit Einnahmen für den deutschen Handel in Höhe von 3,7 Mrd. Euro. (Bild: fotoART by Thommy Weiss/ pixelio.de)

Laut Prognose des Handelsverbandes Deutschland sollen Black Friday und Cyber Monday ein Plus von 18% in die Kassen der deutschen Einzelhändler spülen.

Der Handelsverband Deutschland (HDE) geht davon aus, dass deutsche Einzelhändler dieses Jahr an den beiden Aktionstagen Black Friday am 27. November und Cyber Monday am 30. November 2020 Umsätze von etwa 3,7 Mrd. Euro machen werden. Im Vergleich zum Vorjahr würde das einer Steigerung von +18% entsprechen.

„Der Black Friday ist in den USA sehr beliebt, weil er an einem der wenigen Feiertag-Wochenenden stattfindet. Am Tag nach Thanksgiving gehen viele Familien einkaufen. Vor allem Amazon hat diesen Anlass stark ausgewalzt und weltweit populär gemacht. Heute müssen Händler in dieser Zeit mit guten Angeboten präsent sein, Kunden vergleichen Preise oft sehr genau. Dadurch machen sie aber auch massive Umsätze, allein Amazon verdoppelt zu dieser Zeit seine Kapazität“, sagt Richard Geibel, Leiter des E-Commerce Instituts Köln gegenüber Pressetext.

Laut einer vom HDE durchgeführten Umfrage unter rd. 1.000 Online-Shoppern, kennen lediglich 5% der Konsumenten den Black Friday noch nicht. Mehr als 80% wissen auch über den Cyber Monday Bescheid. Mehr als ein Drittel will dieses Jahr Black-Friday-Aktionen nutzen, jeder Fünfte jagt auch am Cyber Monday nach Schnäppchen.

Potential noch nicht voll ausgereizt

Für die Weihnachtseinkäufe seien die beiden Aktionstage sehr wichtig, wie der HDE sagt. „Insgesamt werden Verbraucher bis Jahresende 1,2 Mrd. Euro dafür ausgeben“, so HDE-Hauptgeschäftsführer Stephan Tromp, laut dem der Black Friday und der Cyber Monday in Deutschland zwar fest etabliert seien, das Potenzial der beiden Tage für Händler sei allerdings noch nicht voll ausgereizt.