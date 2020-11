Für ein „Konsolen-Spielerlebnis der nächsten Generation”

LG OLED TV und Xbox Series X starten Kooperation

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 18.11.2020

Mit überragendem Bild, ultimativem Sound und den neuesten Spielfunktionen von LG und Xbox sollen die Träume von Gamern wahr werden. (© LG Electronics)

LG Electronics (LG) und Xbox schließen eine exklusive Marketingpartnerschaft, um das außergewöhnliche Spielerlebnis der mit Spannung erwarteten X-Konsole der Xbox-Serie und des LG OLED TVs in Schlüsselmärkten in Europa, Afrika, dem Nahen Osten und dem asiatisch-pazifischen Raum hervorzuheben. LG OLED TV wird der offizielle TV-Partner von Microsofts neuer Konsole. An den teilnehmenden Standorten in den Schlüsselmärkten werden Events veranstaltet, um den Usern die Möglichkeit zu geben, sich selbst vom Spielerlebnis der LG OLED-TV-Modelle 2020 und der neuesten Xbox-Konsole zu überzeugen.

Die Kombination aus LGs fortschrittlichstem Fernseher und der leistungsstärksten Xbox-Konsole aller Zeiten ermöglicht sowohl Hobby- als auch Profispielern, die nächste Generation der Spiele zu genießen. Mit Funktionen wie einer ultraschnellen Reaktionszeit von 1 ms mit geringer Eingangsverzögerung und Unterstützung für die neuesten HDMI-Spezifikationen, einschließlich Variable Refresh Rate (VRR), Auto Low Latency Mode (ALLM) und Enhanced Return Audio Channel (eARC), sehen Spiele nicht nur besser aus, sie sind auch reaktionsschneller. Mit vier Anschlüssen ermöglichen die LG OLED-Fernseher die gleichzeitige Verbindung und Einrichtung mehrerer Geräte – von Konsolen bis hin zu PCs.

Dank der fortschrittlichen Prozessorleistung des Duos können Gamer 4K-Spiele mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde genießen und dabei die neueste Echtzeit-Raytracing-Grafiktechnologie nutzen. Die LG OLED-Fernseher 2020 sind die ersten, die das neue HGiG-Profil unterstützen. Als Gründungsmitglieder der HDR Gaming Interest Group sind LG und Microsoft zuversichtlich, dass die neuesten HDR-Titel genau so aussehen wie sie von den Entwicklern angestrebt werden.

Mit seiner selbstleuchtenden Pixeltechnologie bietet LG OLED TV eine überragende Bildqualität mit lebendigen, natürlichen Farben und tiefem Kontrast. Als erster Fernseher und erste Spielkonsole, die Dolby Vision und Dolby Atmos unterstützen, werden LG OLED TV und Xbox Series X die User mit dynamischen Bildern und Sounds noch tiefer in das Spielgeschehen hineinziehen.

Da die Augen beim Spielen rascher ermüden, sind alle 2020er-Fernsehmodelle von LG mit OLED-Panels ausgestattet, die als Eye Comfort Display vom TÜV Rheinland zertifiziert sind und alle Kriterien des internationalen Testunternehmens erfüllen. Die Zertifizierung bestätigt, dass die Fernseher nicht flimmern, nur minimal blaues Licht ausstrahlen sowie einen großen Farbraum, eine ausgezeichnete HDR-Leistung und eine gleichbleibende Bildqualität bei Betrachtung aus einem breiten Winkel liefern. Für noch mehr Augenkomfort werden die OLED-Fernseher von LG auch von Underwriters Laboratories (UL) als flimmerfrei und mit geringer Blaulichtemission verifiziert, sodass keine photobiologischen Risiken bestehen.

„Wir nehmen die Bedürfnisse von Gamern bei der Entwicklung unserer OLED-Fernseher sehr ernst, daher ist es für uns sehr bedeutsam, offizieller Partner der Xbox-Serie zu sein“, so S.P. Baik, Head of TV Product Planning Division bei der LG Home Entertainment Company. „Wir sind zuversichtlich, dass die erhöhte visuelle Qualität, die sich aus der Kombination von LG OLED-TV und Xbox Series X ergibt, die Gamer beeindrucken wird.“