Gemeinsame Bildungsinitiative

FEEI-Sparte Licht und UFH starten Bildungsprojekt „Leben mit Licht“

Die Sparte Licht des FEEI und UFH starteten gemeinsam mit der Bildungsagentur das Projekt „Leben mit Licht“. Dafür werden 61 Pakete an Unterrichtsmaterialen für Volksschulen und Unterstufe bereitgestellt. Ziel sei es, die Schülerinnen und Schüler für das Thema Licht auch im Zusammenhang mit dem Klimaschutz zu sensibilisieren.

Egal ob Wohlbefinden, Umwelt- und Klimaschutz oder Innovation und Digitalisierung, Licht ist ein wesentlicher Faktor in unserem Leben: Gleichzeitig ist Licht aber auch für die Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher etwas Alltägliches, das sie meist zufällig und gewohnt nutzen. Das möchte die Sparte Licht des FEEI und der FEEI-Netzwerkpartner UFH in Kooperation mit der Bildungsagentur nun ändern und genau bei jenen ansetzen, die für die bewusste und gezielte Nutzung von Licht in Zukunft eine wesentliche Rolle spielen werden: bei Schülerinnen und Schülern.

„Von Human Centric Lighting über Smart Home und Smart Cities bis hin zum Thema Licht und Nachhaltigkeit – im Projekt „Leben mit Licht“ haben wir gemeinsam mit UFH und der Bildungsagentur Unterrichtsmaterialien erarbeitet, die das Thema Licht an Österreichs Schulen in der vollen Vielfalt behandeln“, erklärt Heinrich Sachs, Sprecher der Sparte Licht des FEEI & Geschäftsführer von ZT Lightning (Zumtobel) zu der Kooperation.

Umweltschutz

Die erstellten Lehrmaterialen stehen den LehrerInnen ab sofort kostenlos zur Verfügung. Ein Schwerpunkt des Projekts ist der klimafreundliche Umgang mit Licht. Gerade bei den KonsumentInnen und NutzerInnen von morgen ist es wichtig schon heute das Bewusstsein für ihre künftige Rolle als Klima- und UmweltschützerInnen zu schaffen. Das Projekt soll den SchülerInnen zeigen, welchen Einfluss der richtige Umgang mit etwas – auf den ersten Blick Unscheinbarem und Alltäglichem – wie Licht hat.

Diesen Aspekt bringt UFH in die Bildungsinitiative ein. „Ob im privaten oder beruflichen Leben – ein nachhaltiger, informierter Umgang mit dem Thema Licht, Leuchtmitteln und Lichtquellen, besonders im Zusammenhang mit dem Umweltschutz und der richtigen Entsorgung, wird auch im Sinne einer Kreislaufwirtschaft in den nächsten Jahren noch weiter an Bedeutung gewinnen. Die ÖsterreicherInnen zählen schon heute zu den VerbraucherInnen mit dem größten Umweltbewusstsein in Europa. Wir wollen dieses Bewusstsein künftig aber auch von klein auf noch verstärkter fördern“, so UFH-GF Robert Töscher.

Fachkräften von morgen

Zusätzlich geht es aber auch um Nachwuchsarbeit. Denn neben umfassender Information soll bei den SchülerInnen aber auch das Interesse an Forschungs- und Technologiebereichen im Zusammenhang mit Licht geweckt und moderne Technologien wie IoT oder Nanophotonik erstmals in die Klassenzimmer gebracht werden. „Gerade hier am Standort Österreich entsteht viel Lichttechnik von morgen für die ganze Welt. Diese gute internationale Stellung ist heute wie zukünftig aber nur durch gut ausgebildete Facharbeitskräfte möglich. Wir wollen den potentiellen TechnikerInnen von morgen das spannende Feld der Lichttechnik zeigen und wenn sich der/die ein oder andere dadurch für eine technische Ausbildung entscheidet, haben wir schon viel gewonnen“, ergänzt deswegen Sachs.