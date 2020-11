Zubehör sichert perfekte Resultate

JURA: Für den vollkommenen Genuss

Kleingeräte | 0 | | Dominik Schebach | 19.11.2020

Kaffeekreationen mit Milch erfreuen sich großer Beliebtheit. Am besten gelingen diese mit 4° Celsius kühler Milch aus dem Cool Control. (© JURA)

Kaffee ist für viele Konsumenten ein Lebensgefühl, ein Moment der Entspannung oder einfach nur purer Genuss. Damit dieses Genuss-Erlebnis auch den Erwartungen entsprechend zum Tragen kommt, setzt JURA nicht nur auf Kaffeevollautomaten, sondern auch auf das Top-Zubehör. Mit den Herbstneuheiten hat JURA deswegen den neuen Tassenwärmer S sowie den neuen Cool Control vorgestellt.

Der neue Tassenwärmer S und der Cool Control 0,6 l von JURA sind die ideale Ergänzung zu jedem Kaffeevollautomaten und sorgen dafür, dass die gewünschten Kaffeekreationen auch richtig zur Geltung kommen. Der Fachhändler wiederum kann so seinen Kunden noch das gewisse Extra bieten und gleichzeitig auch seine Kompetenz unter Beweis stellen, ist Annette Göbel, Leitung Verkaufsförderung JURA Österreich, überzeugt: „Kaffeespezialitäten mit Milch sind nach wie vor sehr beliebt und diese gelingen am besten mit gekühlter Milch. Der Cool Control ist daher eine perfekte Ergänzung zum JURA Kaffeevollautomaten, wenn man Kaffeespezialitäten liebt. Perfekte Resultate, immer einsatzbereit und vor allem ist der Edelstahlbehälter geschirrspülmaschinentauglich – so ist auch die Reinigung im Nu erledigt. Und was das Zubehör im Allgemeinen betrifft, die ÖsterreicherInnen lieben es Wert auf das Detail zu legen. Der Kaffeevollautomat ist ein Einrichtungsgegenstand in der Küche und darf mit extra Raffinessen ausgestattet sein. Wie mit einem Tassenwärmer, dem Cool Control und auch mit passenden Tassen, denn einerseits soll das Kaffeeergebnis mit all seiner Vielfalt perfekt sein und andererseits möchte man dem Besuch oder der Familie dies auch schön präsentieren. Denn das Auge genießt mit.“

Schlichte Eleganz

Für das perfekte Kaffeeergebnis hält der Tassenwärmer S die Tassen in seinem Inneren konstant auf einer Temperatur von ca. 55° Celsius. Dank der optimal vorgewärmten Tasse, gelingen Kaffeespezialitäten vom feurigen Espresso bis zum cremigen Cappuccino. Ein Deckel sorgt dafür, dass die Wärme nicht entweicht, was wiederum beim Energiesparen hilft. Mit seiner schlanken Bauform und einer Größe von nur 13,9 x 19,9 x 25,8 Zentimeter findet dabei der Tassenwärmer S in jeder Küche leicht Platz. Ein simples Umschalten des Ein- / Ausschaltknopfes macht den schlichten, aber eleganten Begleiter jedes Vollautomaten im Nu einsatzbereit.

Der Tassenwärmer S bietet Platz für acht Espresso-Tassen mit einem Durchmesser von bis zu 57 Millimeter. Alternativ passen auch sechs Kaffeetassen mit einem Durchmesser bis 66 Millimeter oder vier Cappuccinotassen mit einem Durchmesser von bis zu 90 Millimeter in den Tassenwärmer S.

Optimal gekühlt

Um die optimale Kühlung geht es dagegen beim Cool Control 0,6 l. JURA reagiert damit auf die zunehmende Beliebtheit von Kaffeekreationen mit Milch undMilchschaum. Denn am besten gelingen diese mit 4° Celsius kühler Milch. Mit einem Volumen von 0,6 Litern hält der neue Cool Control genügend Milch für den ganzen Tag auf Idealtemperatur bereit. Dabei ist der Edelstahlbehälter einfach zu befüllen und noch einfacher zu reinigen, schließlich lässt sich dieser leicht dem Cool Control entnehmen und im Geschirrspüler reinigen. So gewährleistet der Cool Control 0,6 l jederzeit Frische, Hygiene und das beste Resultat beim Kaffeegenuss.

Auch hier hat JURA auf ein besonders schlankes Design Wert gelegt. Damit ermöglicht der Cool Control 0,6 l eine optimale Ausnutzung des verfügbaren Raumes. Der innovative Milchkühler findet damit überall seinen Platz. Dabei sieht der Cool Control 0,6 l auch gut aus. Das verdankt das Gerät den edlen Materialen und der klaren Formensprache, womit auch der Cool Control 0,6 l zu jedem JURA-Vollautomaten passt. Der Deckel aus hochwertigem 1,5 Millimeter starkem Edelstahl und die eleganten Lüftungsschlitze setzen hier die Akzente.