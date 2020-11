Partnerschaft zum Erfolg

TFK: Mehr Zubehör für alle

Telekom Bilder | 0 | | Dominik Schebach | 19.11.2020 |

Passend zum derzeitigen Home Office-Trend hält TFK Lösungen wie Full HD Webcams bereit.

Der Telekommunikationsmarkt wird immer schnelllebiger. Um Businesspläne und -ziele zu erreichen, muss gerade im Zubehörbusiness schnell auf Veränderungen reagiert werden. Das TFK Team sorgt dafür, dass der Fachhandel auch 2020 in diesem Segment für das Weihnachtsgeschäft gerüstet ist.

Mit mittlerweile 30 Jahren Erfahrung stellt sich das TFK Team immer wieder den Herausforderungen im Zubehörgeschäft. „Dank langjähriger partnerschaftlicher Kontakte zur Industrie kann die TFK gut vorbereitet in Logistik und Verfügbarkeit auch den aktuellen Bedürfnissen und Marktanforderung gerecht werden“ weiß. Stefan Windhager, COO und Vertriebsleiter der TFK. So ermöglicht es zum Beispiel der TFK SIS Shop (Shop in Shop) dem TFK Händler seinem Kunden ein weitaus größeres Angebot zu bieten, als es am POS oft platzbedingt möglich ist. Perfekte Warenstrategie powerd by TFK erlaubt mittels Drop Shipping im heiß umkämpften Ecommerce Business den Partnern die entscheidenden Vorteile zu sichern.

So lassen sich auch Services wie Direktlieferungen zum Endkunden zB von TV Geräten problemlos abwickeln. Mit dem TFK Fast Lane Service kann der Händler wiederum Handyverträge noch schneller abschließen, während der Kunde im Geschäft ist – selbst wenn das gewünschte Smartphone noch beim Distributor im Lager liegt. So bleibt noch Zeit für den Zubehörverkauf. Die Welt der Telekommunikation lebt nicht nur vom Smartphone und Tablet alleine – und die Verfügbarkeit von kompatiblen aktiven und passiven Zubehörprodukten macht u.a. den Mehrwert des Fachhandels für die Konsumenten aus. So hat der Endkunde die Möglichkeit, sein Smartphone zu personalisieren, einzigartig zu machen – Das bindet Bestandskunden und bringt neue Kunden an den POS.

Wearable

Es sind die Brands wie Samsung, die dabei die perfekte Ergänzung für Mobile, Tablet oder Wearable anbieten und dabei die Zielgruppe nie aus dem Auge verlieren. Ob minimalistische LED-Symbole am Cover, die Benachrichtigungen, Anrufer-IDs und andere wichtige Informationen anzeigen, ohne dass das Cover geöffnet werden muss, oder das hochwertige Cover aus Kalbsleder bis hin zur Ladestation, an der gleich zwei Geräte (zwei Smartphones oder Wearables wie die Galaxy Watch) gleichzeitig geladen werden können, hier bietet Samsung immer die richtige Lösung.

Care und Schutz

Ideal zum Zusatzverkauf in der momentanen Situation sowie auch zur Nutzung am POS, sind dagegen die neuen Care-Produkte im Sortiment von TFK. Ob eine wiederaufladbare UVC Desinfektionsbox zum desinfizieren kleiner Gegenstände wie NMS Masken oder Smartphones bis zu Fieberthermometer, Desinfektionsleuchten und Blutdruckmesser.

Aber auch Covers, die je nach Schutzhüllentyp für Stürze bis aus vier Meter Höhe stoßgetestet und mit der antimicrobakteriellen Technologie „Microban“ zur Reduktion der Bakterienzahl um 99% auf der Oberfläche ausgestattet sind, finden sich nun im Portfolio der TFK. Mit der richtigen Balance zwischen schlankem Design und einem Schutzlevel nach USMilitärstandard machen diese Produkte der Marke Speck einen Unterschied, den man sehen und fühlen kann.

Mit Produkten von Alan, Midland und Hama hält TFK zudem auch die richtigen Lösungen fürs Home Office bereit. Früher oft undenkbar so sind heute Zoom Meetings und Videokonferenzen Standard. Mit Full HD Webcams um kleines Geld und Produkte – wie Spotlightaufsteller für Handys und Mikros mit extralangem Kabel – zur idealen Präsentation/Ausleuchtung hat TFK für Vlogger oder Videokonferenzteilnehmer das richtige Werkzeug.

Vor Ort

Der Distributor bietet seinen Partnern aber nicht nur ein breites Portfolio im Zubehörbereich. Darüberhinaus steht das TFK Sales Team dem Fachhändler auch vor Ort zur Verfügung mit umfangreichem Know How und attraktiven Angeboten. „Es ist unmöglich alle zukünftige Entwicklungen vorherzusehen, aber es beruhigt, als Unternehmen über entscheidende Fähigkeiten, Erfahrungen und Partnerschaften zu verfügen, die sich bereits 30 Jahre auf einem anspruchsvollen und schnelllebigen Markt bewährt haben. Auf diesem festen Fundament sind wir ein Partner, auf den man sich verlassen kann“, meint Alexander Meisriemel, CEO der TFK Austria.