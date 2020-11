„Digitale Vorreiter aus dem deutschen Mittelstand“

Digital Champions Award: Platz 3 für Beurer

Kleingeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 20.11.2020

Beurer darf sich über Bronze beim Digital Champions Award freuen.

Beurer belegte beim Digital Champions Award Platz 3 in der Kategorie: „Digitale Transformation Mittelstand". „Mit der Auszeichnung stellen wir unter Beweis, dass wir auch in Sachen Digitalisierung ein Vorreiter im deutschen Mittelstand sind“, so der Ulmer Gesundheitsspezialist.

Die gemeinsame Initiative der Telekom und der WirtschaftsWoche hat es sich zur Aufgabe gemacht, im Rahmen des „Digital Champions Awards“ digitale Vorreiter aus dem deutschen Mittelstand, die digitale Lösungen besonders konsequent oder innovativ einsetzen, zu prämieren.

In der Kategorie „Digitale Transformation Mittelstand“ wurden Aspekte wie digitales Kundenerlebnis, digitale Strategien, Produkte und Dienstleistungen, das Geschäftsmodell, digitale Prozesse und Organisation, IT und Infrastruktur, Wirtschaftlichkeit sowie Kultur, Leadership und Führung näher betrachtet. Beurer darf sich über die Bronzemedaille freuen.

„Beurer befindet sich gerade mitten in einem spannenden Prozess der digitalen Transformation. Digitale Prozesse finden bei uns in sehr unterschiedlicher Weise statt. Wir haben Produktlösungen mit App-Anbindung, sind vor vielen Jahren in den E-Commerce Bereich eingestiegen, haben mittlerweile einen eigenen Web-Shop gelauncht und arbeiten mit einem CRM-System, das es uns ermöglicht, noch individueller auf Kundenwünsche einzugehen. Außerdem finden intern sehr viele digitale Prozesse statt, um Abläufe zu optimieren und zu automatisieren“, so Kerstin Glanzer Marketingleiterin der Beurer GmbH.