Auszeichnung für die „Grünen”

EP: ist Superbrand 2020/2021

Hintergrund | 38 | | Wolfgang Schalko | 20.11.2020

Bei ElectronicPartner darf man sich über die Auszeichnung als Superbrand freuen.

ElectronicPartner hat heuer nicht zuletzt für das erfolgreiche „Corona-Krisenmanagement” viel positives Echo seitens der Händler und der Industriepartner erhalten. Nun darf man sich über eine ganz besondere Auszeichnung freuen: EP: zählt zu den Superbrands Austria.

Superbrands ist eine internationale und unabhängige Institution für Branding, deren Programm bereits in 90 Ländern nach den jeweils selben Kriterien die stärksten Marken des Landes ermittelt – in Österreich seit acht Jahren. Das Brand Council Austria wiederum, das die angesehene Auszeichnung vergibt, ist eine Jury aus hochkarätigen Marken-Experten in Österreich.

Die Marke EP: zählt gemäß dem Urteil dieser Experten im Jahr 2020 in dieser Branche zu den besten des Landes, dh laut den Superbrands-Kriterien hat sie „im jeweiligen Marktsegment oder im Markt insgesamt ein sehr gutes Image aufgebaut” und bietet „im Vergleich zu den Mitbewerbern der Öffentlichkeit konkrete oder zumindest wahrnehmbare Vorteile“.

ElectronicPartner Austria ist natürlich sehr stolz über diese Auszeichnung und fühlt sich durch dieses Zertifikat im täglichen Arbeitseinsatz noch mehr bestätigt.