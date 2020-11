Erreichbarkeit per Mail & Chat

Mobiletouch: Service läuft weiter

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 23.11.2020

Mobiletouch-GF Richard Houdecek, hier bei einem E&W-Interview im vergangenen Jahr: „Die Technik und die Logistik arbeiten natürlich – unter Einhaltung aller möglichen Schutzmaßnahmen – normal weiter.“ (© Schebach)

Der gegenwärtige Lockdown hat natürlich auch Auswirkungen auf die Servicebetriebe – zwar nicht auf die Abwicklung der Service-Fälle selbst, sehr wohl allerdings auf die Erreichbarkeit. So ist der Service-Hub von Mobiletouch derzeit wegen der Home Office-Regelung nur per Mail und Chat erreichbar.

„Die Technik und die Logistik arbeiten natürlich – unter Einhaltung aller möglichen Schutzmaßnahmen – normal weiter. Die Mitarbeiter in der Administration haben wir allerdings nach Möglichkeit ins Home Office geschickt. Damit wollen wir trotz Pandemie den Betrieb sicher aufrecht erhalten“, erklärte Mobiletouch-GF Richard Hudecek gegenüber elektro.at.

So sei das Repaircenter bei Mobiltouch derzeit im Schichtbetrieb, sodass bei einem potenziellen Quarantänefall nicht alle Mitarbeiter betroffen wären. Für die Mitarbeiter in der Administration bedeutet der Umstieg auf Home Office allerdings, dass sie ab heute, Montag, nicht mehr per Telefon erreichbar seien. Die Kommunikation mit dem Customer Care Center von Mobiletouch sei allerdings weiterhin per Mail und Chat möglich, wie Hudecek erklärte.