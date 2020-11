Fiesta und Desire

Russell Hobbs: „Zu jedem Anlass das ideale Equipment“

Die schönste Zeit des Jahres steht wieder vor der Türe. Passend hierzu präsentiert Russell Hobbs mit den Serien Fiesta und Desire zu jedem Anlass das ideale Equipment.

Geschenkideen für Weihnachten, aber auch praktische Helferlein für die Feiertage und eine gemütliche Zeit zu Hause, gibt es von Russell Hobbs:

So zB das Fondue aus der Fiesta Serie. Es eignet sich für klassisches Fondue mit Suppe oder Öl sowie für ein Schokoladen- und Käsefondue. Das Set besteht aus einem antihaftbeschichteten 1,2 Liter fassenden Topf aus Edelstahl sowie sechs farbig markierten, spülmaschinengeeigneten Fonduegabeln mit wärmeisolierten Griffen.

Das Multi-Raclette aus der Fiesta Serie eignet sich nicht nur für klassisches Raclette, sondern mit seiner antihaftbeschichteten Grillplatte, sowie einer Naturstein-Grillplatte auch für gesundes Grillen mit wenig Fett und einer weiteren antihaftbeschichteten Grillplatte für sechs kleine Pancakes.

Mit der Fiesta Popcornmaschine lässt sich das Popcorn ganz einfach selbst zubereiten, wie Russell Hobbs beschreibt: „Ganz ohne Fett und Öl wird der Snack durch Heißluft zubereitet und ist somit eine gesündere Alternative zu Chips. Anschließend kann das Popcorn nach Belieben süß oder salzig verfeinert werden. Ein Löffel Popcornmais für 35-50 g Popcorn ist bereits in weniger als drei Minuten genussbereit.“

Speisenzubereitung mit Desire

Für den schnellen und unkomplizierten Einsatz für das Weihnachtsmenü, das Silvesterdinner, oder alltägliches zu Hause eignet sich der Desire Stabmixer, wie Russell Hobbs sagt. „Der mit zwei Geschwindigkeitsstufen ausgestattete 500 Watt Motor püriert in Kombination mit dem 2-flügeligen Edelstahlmesser Obst oder Gemüse im Handumdrehen. Der spülmaschinengeeignete Messbecher, der zum Beispiel beim Zubereiten von Pesto behilflich ist, verfügt über ein Fassungsvermögen von 700ml. Alle Zubehörteile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind BPA-frei“, so der Hersteller.

Der 350 Watt starke Handmixer aus der Desire-Serie verfügt über fünf verschiedene Geschwindigkeitsstufen sowie eine zusätzliche Turbofunktion – „die maximale Leistung in kürzester Zeit garantiert“, so Russell Hobbs und: „Die spülmaschinengeeigneten Quirle und Knethaken sorgen für die perfekte Zubereitung von Desserts für die Feiertagsmenüs, Teigmischungen für die Weihnachtskekse, Obers oder Eischnee. Nach der Verwendung ermöglicht die Auswurftaste eine einfache Entnahme des Zubehörs.“