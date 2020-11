Hot! Donnerstag, 26. November, 19 Uhr

WKÖ Live-Webinar mit Hannes Katzenbeisser

Die Branche Downloads | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 24.11.2020 |

Hannes Katzenbeisser und ORF-Moderatorin Evelyn Vysher.

Gerade in Zeiten wie diesen erfreuen sich professionelle Hilfestellung und Motivation besonderer Beliebtheit, ist Hannes Katzenbeisser überzeugt. Also leistet der Verkaufstrainer diese Unterstützung und zwar in Form eines kostenlosen Live-Webinars der Wirtschaftskammer Österreich, in dem Katzenbeisser praxisnah aufzeigt, wie man mehr Erfolg beim Verkaufen im digitalen Zeitalter haben kann. Der zweite (und letzte) Termin ist übermorgen am Donnerstag, den 26. November 2020, um 19.00 Uhr.

Katzenbeisser knackt 1.000 Teilnehmer-Grenze

„Gerade in Zeiten wie diesen erfreuen sich professionelle Hilfestellung und Motivation besonderer Beliebtheit“, ist Katzenbeisser überzeugt. Und so präsentiert der „LENA Award-Preisträger“ und „Top 100 Speaker 2021“ in einem praxisnahen Webinar, das von der bekannten ORF-Lady Evelyn Vysher moderiert wird, wie sich die großen Konzerne der eigentlich ureigensten Werkzeuge der traditionellen Händler und Dienstleister bedienen. „Ich zeige auf, wie Unternehmer aus den 52 WOW-Effekten des Neuro-Marketings schöpfen können, um mehr Erfolg beim Verkaufen im digitalen Zeitalter zu haben“, beschreibt der Verkaufstrainer und er verspricht: „Sämtliche Inhalte sind praxisbezogen und kommen vom ‚Mann aus der Praxis für die Praxis‘.“

Zweite und letzte Chance am Donnerstag

Das erste Live-Webinar fand letzte Woche, am 19. November statt: „Schon hier war der Andrang groß. Wir knacken die 1.000 Teilnehmergrenze“, freut sich Katzenbeisser. Eine zweite und letzte Chance gibt es am Donnerstag, den 26. November 2020, um 19.00 Uhr.

Zum Schluss der rund einstündigen Veranstaltung beantwortet der Unternehmensberater live die im Chat gestellten Fragen und gibt den Unternehmern wertvolle Tipps zu Positionierung, Zielgruppendefinition, Mindset sowie den vier Phasen des Verkaufsgesprächs inklusive Behandlung eventueller Einwände.

Um die erlangten Erkenntnisse sofort in die Umsetzung bringen zu können, erhält jeder Teilnehmer zudem den SalesButler®, die bereits preisgekrönte und „weltweit 1. Trainings-App für Marketing und Verkauf“, wie Katzenbeisser sagt.

Hier finden Sie den Anmeldelink zur kostenlosen Teilnahme: www.wowinar.online