Hot! Online-Petition gegen Rabattschlacht zeigt Wirkung

Amazon verschiebt Black Friday in Frankreich

Hintergrund | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 25.11.2020

Amazon Frankreich verschiebt den Black Friday auf Druck der Franzosen von 27.11. auf 4.12. (Bild: Screenshot amazon.fr)

Nicht nur in Österreich, auch in anderen Ländern lukrieren Onlinehändler – vor allem Amazon - Rekordumsätze, während der stationäre Handel Lockdown-bedingt geschlossen ist. In Frankreich haben Politiker und Händler nun eine Petition initiiert und damit erreicht, dass Amazon in Frankreich den Black Friday verschiebt.

Amazon hat den Black Friday in Frankreich von 27. Dezember auf 4. Dezember nach hinten verschoben. Der Grund: Auch in Frankreich steigen die Amazon-Umsätze zweistellig (alleine seit Anfang November um +40/50%), während der stationäre Handel Lockdown-bedingt geschlossen ist. Politiker und Händler werfen dem amerikanischen Onlinehändler vor, er reiße das Weihnachtsgeschäft an sich und treibe in der aktuellen Covid-Krise den Einzelhandel noch ganz in den Ruin und haben deshalb vor Weihnachten zu einem Amazon-Boykott aufgerufen. In einer vom französischen Abgeordneten Matthieu Orphelin initiierten Online-Petition heißt es: „In diesem Jahr gehen wir die Verpflichtung für ein Weihnachten ohne Amazon ein.“ Und: „Es ist nicht nur ein Appell, nicht mehr auf Amazon zu bestellen, sondern eine positive Petition zugunsten der lokalen Kleinhändler und eines nachhaltigen Onlinehandels“, heißt es in dem Text, der auch eine spezielle Besteuerung von Amazon verlangt.

Wie berichtet wird, haben die Petition bereits mehr als 24.000 Menschen unterzeichnet, darunter französische Politiker, NGOs, Künstler, etc. Auch Gewerkschaften, so wie zB die der französischen Buchhändler, unterstützen die Initiative.

Amazon habe auf Druck der französischen Regierung schon zuvor darauf verzichtet, Radio-Werbung für den Black Friday zu machen. Nun wird die Rabattschlacht selbst auch noch nach hinten verschoben, wie der Chef von Amazon Frankreich, Frederic Duval, gegenüber dem französischen TV-Sender TF1 ankündigte. Der Black Friday soll in Frankreich nun am 4. Dezember stattfinden, für dieses Datum habe Frankreichs Premier Emanuel Macron nämlich eine mögliche Öffnung des stationären Handels in Aussicht gestellt.