„Behutsam und vorsichtig“

Lockdown: Handel und Schulen sollen zuerst öffnen

Hintergrund | 0 | | Dominik Schebach | 25.11.2020

Bei der Beendigung des Lockdowns sollen Schulen und Handel den Anfang machen, wie Bundeskanzler Sebastian Kurz heute nach dem Ministerrat erklärte. (© Andy Wenzel/BKA)

Am Montag, den 7. Dezember, will die Bundesregierung den harten Lockdown beenden. Allerdings will die Bundesregierung die Maßnahmen nur schrittweise zurücknehmen. Handel und Schulen sollen als erstes geöffnet werden.

Im heutigen Ministerrat wurde laut Bundeskanzler Sebastian Kurz eine Strategie für die nächsten Monate beschlossen. Für den Handel wohl die wichtigste Aussage war dabei die angekündigte Öffnung mit dem 7. Dezember. „Klar ist jetzt schon, wir werden mit den Schulen und dem Handel starten – mit entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen“, erklärte Kurz. Das soll „Behutsam und vorsichtig“ erfolgen. Details will die Bundesregierung dazu am kommenden Mittwoch veröffentlichen. Über weitere darüber hinausgehende Öffnungsschritte zu sprechen, sei es allerdings zu früh. Zumal sich das Infektionsgeschehen ständig ändere und damit eine laufende Anpassung der Maßnahmen erfordere.

Zentrales Element der weiteren Strategie sei allerdings eine massive Ausweitung der Tests, einschließlich von Massentests. „Wenn wir die kommenden Monate gut überstehen wollen, braucht es zwei Dinge: einerseits klare Regeln und andererseits ein häufiges, intensives und wiederholtes Testen“, erklärt Kurz abschließend. Das betreffe nicht nur Pflegeheime sondern auch die Schulen bzw auch ganze Regionen, um das Infektionsgeschehen in der Bevölkerung zu lokalisieren und so weitere Ansteckungen zu verhindern – und damit im Endeffekt auch einen weiteren Lockdown zu vermeiden.