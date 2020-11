Österreichisches Start-up mit hehrem Anspruch

Refurbed will Konsumgesellschaft nachhaltig verändern

Telekom Hintergrund | 0 | | Dominik Schebach | 25.11.2020

Die Refurbed-Gründer Jürgen Riedl, Kilian Kaminski und Peter Windischhofer (v.l.) wollen die Reichweite ihrer Plattform in den kommenden Monaten deutlich ausbauen.

Nachhaltige Elektronik für ganz Europa. Dieses Ziel hat sich das österreichische Start-up Refurbed gesetzt. Gestartet ist die Plattform mit Smartphones und Notebooks, nun wird das System auch auf andere Elektrogeräte sowie weitere Märkte in Europa ausgeweitet. Dank einer erfolgreichen Finanzierungsrunde im März gehe es nun an die weitere Expansion.

Refurbed wurde 2017 von Peter Windischhofer, Kilian Kaminski und Jürgen Riedl gegründet. Das Unternehmen bietet über seinen E-Commerce-Marktplatz sowie über Partner im Fachhandel nach einem strengen Qualitätsstandard überholte Smartphones, Notebooks sowie inzwischen auch UE– und WW–Geräte an. Anfang 2020 konnte sich das rund 16 Millionen Euro von internationalen Investoren in einer Series A Finanzierungsrunde sichern – eines der höchsten Investments in ein Wiener Startup überhaupt. Heute verfügt das Unternehmen über mehr als 100 Mitarbeiter und ist neben Österreich auch in Deutschland, Polen, Italien, Spanien, Frankreich, den Niederlanden, England, Irland, Dänemark, Schweden, Slowenien und der Slowakei aktiv.

Angetreten sind die Gründer mit einem hehren Ziel, wie sie auch heute, Mittwoch, bei einer Online-Pressekonferenz erklärten. „Wir konzentrieren uns weiter darauf, die Konsumgesellschaft nachhaltig zu verändern. Schritt für Schritt und immer darauf bedacht, die Umwelt für die zukünftigen Generationen zu bewahren“, erklärt z.B. Windischhofer, der aus Münzbach (Oberösterreich) stammende Mitgründer von Refurbed.

Trotz oder gerade wegen Covid-19 ist die Nachfrage für vollständig erneuerte elektronische Geräte 2020 deutlich angestiegen: Home Office und Home Schooling machten die Anschaffung neuer Geräte für zahlreiche Haushalte erforderlich. „Hier konnten wir mit unseren refurbed Geräten und der Kombination von Nachhaltigkeit, Preisersparnis und Garantie punkten. Das hat sich auch im Umsatz deutlich bemerkbar gemacht“, sagt Kilian Kaminski, Mitgründer von refurbed. Im Ergebnis konnte refurbed den Außen-Umsatz mit mehr als 100 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr nahezu verdreifachen.

Bisher haben sich laut Unternehmen mehr als 300.000 Kundinnen und Kunden für vollständig erneuerte und qualitativ hochwertige Elektronik-Produkte entschieden. Refurbed gibt auf die erneuerten Geräte je nach Modell zwischen zwölf und 36 Monaten Garantie. Besonders betonen die Gründer den aktiven Beitrag zur Ressourcenschonung: Jedes „refurbed“ Gerät spart bis zu 70% CO₂-Emissionen im Vergleich zu Neugeräten ein, da oftmals nur wenige Komponenten ausgetauscht werden müssen. Unterm Strich bilanziert refurbed sogar CO₂-negativ, da für jedes verkaufte Produkt ein Baum gepflanzt wird – in Summe bereits mehr als 400.000.

Nächsten Schritte

Mittlerweile umfasst das Handelsnetzwerk mehr als 100 Partnerbetriebe, welche das Refurbishing sowie den Verkauf vor Ort abwickeln – und das Netz wird laut Start-up beständig ausgebaut. Das Start-up selbst konzentriert sich auf den Betrieb der Online-Plattform sowie das Marketing. Als nächsten großen Schritt planen die drei Gründer von refurbed im nächsten Jahr eine Trade-in-Möglichkeit. Dann soll es für Konsumentinnen und Konsumenten möglich sein, ihre gebrauchten elektronischen Geräte über die refurbed-Plattform direkt an Händler zu verkaufen und Altgeräte so zurück in den Kreislauf zu führen.

„Wir wollen das gute Amazon für refurbed Produkte werden, und nehmen deswegen laufend weitere Produktkategorien in unsere Plattform auf“, so die Gründer Windischhofer und Kaminski heute. Dazu wollen sie nicht nur Endkunden erreichen, sondern auch Unternehmen und Behörden als ihre Kunden gewinnen.