Black Week Global: wieviel, wofür, was und wo

Wie stehen die Österreicher zur Black Week?

Hintergrund | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 25.11.2020

Black Week Global befragte österreichische Shopper, wie sie zur Black Week stehen, wieviel und wofür sie Geld ausgeben wollen und wo in Österreich das Interesse am Ausverkaufsevent am größten ist. (Bild: Black Week Global)

Der Black Friday findet an vielen Stellen nicht mehr nur einen Tag, sondern eine ganze Woche lang statt. Diese sogenannte Black Week dauert von Montag vor dem Black Friday bis zum Cyber Monday. Die Plattform Black Week Global analysierte das Shopping-Event und versuchte herauszufinden, wie die Österreicher zur Black Week stehen, wie viel und wofür die Österreicher Geld ausgeben wollen und wo in Österreich das Interesse am Ausverkaufsevent am größten ist.

Wie Black Week Global herausgefunden hat, nahmen vergangenes Jahr 62% der befragten Österreicher an den Ausverkäufen am Black Friday teil. 54% der Teilnehmer kauften dabei direkt am Black Friday, 33% an den Tagen davor (also Montag bis Donnerstag) und 29% shoppten am Wochenende nach dem Black Friday 2019.

Die Mehrheit der Einkäufer war mit ihren Erfahrungen am Black Friday zufrieden oder eher zufrieden (80%). 17% der Befragten fühlten sich „eher unzufrieden“, während die restlichen 3% mit ihren Einkäufen am Black Friday definitiv „unzufrieden“ waren.

Black Week Global fragte auch nach, aus welchen Gründen die Österreicher letztes Jahr nicht an den Ausverkaufstagen im November teilnahmen. 40% hatten es schlichtweg verpasst. 30% wussten nichts davon, 15% waren der Ansicht, dass die Rabatte nicht attraktiv genug sind, und 15% fanden keine interessanten Produkte, die sie kaufen hätten können.

Black Week Global hat sich auch angesehen in welchen österreichischen Städten das Interesse an den Verkäufen am Black Friday

zwischen 2016 und 2019 am stärksten zugenommen hat. Den ersten Platz belegt Salzburg – dort stieg das Interesse an Rabatten laut Erhebung um bis zu +256%. Auf dem Podium stand auch Linz mit +255% und Dornbirn mit +250%. Ein geringerer Zuwachs beim Interesse wurde von Black Week Global in Villach (Anstieg um +150%), Wels (+133%) und Sankt Pölten (+75%) gemessen.

Ausgaben

Laut der Black Week Global-Erhebung geben die Österreicher am Black Friday im Schnitt 314 Euro aus. Männer geben dabei mit 390 Euro viel mehr aus als Frauen, die „nur“ 226 Euro ausgeben. Ob Männer mehr oder einfach teurer kaufen, als Frauen, kam nicht zutage.

36% der Befragten planen heuer ähnlich viel Geld auszugeben wie letztes Jahr. 47% der Befragten planen mehr und 17% weniger auszugeben als am Black Friday 2019. 51% der Personen, die planen mehr Geld auszugeben, begründen dies damit, dass sie dieses Jahr teurere Produkte kaufen wollen. 45% planen einfach mehr Produkte zu kaufen, und 10% planen, höherwertige Produkte als im Vorjahr zu kaufen. Als Gründe für geringere Ausgaben am diesjährigen Black Friday, werden ua. das Sparen für schwierige Zeiten (37%) und der Verlust des Arbeitsplatzes (28%) angegeben.

Die begehrtesten Produkte

Zu den begehrtesten Produkten, die rund um den Black Friday gekauft werden, zählen übrigens auch laut Black Week Global-Erhebung Elektrogeräte (38%), gefolgt von Bekleidung (31%), Schuhen (30%), Kosmetik/ Parfüms (28%) sowie Haushaltsgeräte (22%).