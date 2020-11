27. und 28. November über alle Kanäle

Magenta bringt Black Friday-Angebote zu Smartphone, Internet und TV

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 26.11.2020

Zum Black Friday-Wochenende wirft sich auch Magenta in die Rabattschlacht. Kunden des Betreibers profitieren am 27. und 28. November nicht nur von den exklusiven Weihnachtsangeboten sie erhalten zusätzlich an diesem Wochenende einmalige Rabatte.

20% Black-Friday-Rabatt auf die Grundgebühr gibt es im Zuge einer Neuanmeldung von Magenta Mobile Tarifen mit Smartphone sowie Internet mit und ohne TV. Die Aktivierungskosten entfallen in allen Smartphone–Tarifen sowie in den 5G Internettarifen. Im Online-Shop unter magenta.at gibt es einen besonderen Preisnachlass bei Anmeldung eines Internet-Tarifs: Die Aktivierungskosten werden zu 100% rabattiert.

Die Black-Friday-Aktion für Magenta Tarife mit Smartphone sowie Internet Tarife mit und ohne TV ist von 27. November bis 28. November 2020 über alle Kanäle erhältlich. Nur im Online-Shop sind die Tarif-Aktionsangebote länger verfügbar – konkret bis 30. November 2020, dem Cyber Monday. Black-Friday-Rabatte können nicht mit Magenta EINS kombiniert werden. Die Tarife SIM Only, Hi! Magenta, Jugendtarife, Mobile Junior und mobiles Internet sind zudem aus der Aktion ausgenommen.

Expresslieferung bei Online Bestellung

Bestellte Waren stellt der Magenta Online Shop unter www.magenta.at per Expresslieferung innerhalb eines Werktages zu. Das soll laut Betreiber vor allem für jene Kunden eine attraktive Option sein, die in der aktuellen Situation nicht in den Shop gehen wollen. Kunden, die bis 11.00 Uhr vormittags ein lagerndes Smartphone bestellen, bekommen dieses bis spätestens 13.00 Uhr des Folgetages zugestellt. Dafür muss bei der Bestellung die Option „Express-Lieferung“ ausgewählt werden.