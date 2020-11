Weitere fünf Jahre an der Spitze

Wirth als Bundesinnungsmeister bestätigt

Energiezukunft E-Technik | 0 | | Wolfgang Schalko | 26.11.2020

Andreas Wirth wird auch in den nächsten fünf Jahren die Interessen der Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker vertreten. (© WKÖ)

2019 hat Andreas Wirth die Funktion des Bundesinnungsmeisters der Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker übernommen. Heute wurde der Steinbrunner Unternehmer für die nächste Periode wiedergewählt.

Erste Gratulationen kamen aus dem Burgenland: „Ich gratuliere Andreas Wirth zur Wiederwahl und wünsche viel Erfolg. Seine erneute Bestellung unterstreicht auch den Stellenwert unseres Bundeslandes in der österreichischen Wirtschaft“, erklärte Peter Nemeth, Präsident der Wirtschaftskammer Burgenland.

Andreas Wirth ist seit 2015 in der Wirtschaftskammer Burgenland aktiv und wurde in diesem Jahr auch Landesinnungsmeister, 2019 avancierte er zum Bundesinnungsmeister seiner Berufsgruppe. Der 36-Jährige ist außerdem Vorsitzender der Befähigungsprüfungskommission und Vorsitzender bei den Lehrabschlussprüfungen. Wirth selbst führt seit 2008 ein Elektrounternehmen in Steinbrunn, wo er insgesamt 65 Mitarbeiter – davon 12 Lehrlinge – beschäftigt.