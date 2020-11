Mehr als jeder Zweite liest Produktbewertungen vor dem Online-Kauf

Bitkom: Online-Bewertungen sind wichtigste Informationsquelle

Hintergrund | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 27.11.2020

Wie fällt die Größe der Schuhe aus, wie steht es um die Qualität des Materials und wie zufrieden sind andere Käufer? Für mehr als jeden zweiten Online-Shopper sind Kundenbewertungen vor dem Kauf die wichtigste Informationsquelle, wie Bitkom herausgefunden hat. (Bild: Screenshot Amazon)

Eine immer wichtigere Informationsquelle für Onlineshopper werden die Bewertungen anderer Konsumenten. Mittlerweile liest sich mehr als jeder Zweite die Produktbewertungen vor dem Online-Kauf durch, wie Bitkom in einer Umfrage herausgefunden hat.

Mit 55% sind Kundenbewertungen vor dem Kauf für mehr als jeden zweiten Online-Shopper die wichtigste Informationsquelle, wie die Ergebnisse einer im Oktober und November 2020 durchgeführten repräsentativen Studie im Auftrag des Digitalverbands Bitkom zeigen. Vor allem Jüngere interessieren sich für die Erfahrungen anderer: Zwei Drittel (66%) der 16- bis 29-Jährigen lesen Online-Bewertungen, 60% der 30- bis 49-Jährigen sowie 51% der 50- bis 64-Jährigen. Bei den Online-Shoppern über 65 Jahren informieren sich 40% vor dem Kauf mithilfe von Bewertungen. „Kundenbewertungen sind mittlerweile eine maßgebliche Entscheidungsgrundlage vor dem Kauf eines Produkts oder bei der Buchung einer Dienstleistung. Von transparenten und unabhängigen Bewertungen profitieren dabei Händler und Kunden gleichermaßen: Wer viele gute unabhängige Bewertungen erhält, kann sich vom Wettbewerb abheben. Die Kunden wiederum können ihre Kaufentscheidung sehr sorgfältig prüfen, was wiederum Retouren reduziert und somit ebenfalls dem Händler hilft“, sagt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder.

Doch auch andere Informationsquellen sind für die Online-Shopper wichtig, wie die Bitkom-Umfrage zeigt: 47% informieren sich über Preisvergleichsseiten. 39% besuchen Webseiten, auf denen man die Ergebnisse verschiedener Tests von einem Produkt vergleichen kann – „so genannte Testaggregatoren“, erklärt Bitkom. Für mehr als jeden Dritten (38%) sind auch Gespräche mit Freunden oder der Familie zur Entscheidungsfindung wichtig. Soziale Netzwerke wie Facebook, Instagram oder Pinterest, wo häufig auch Influencer für bestimmte Produkte werben, dienen hingegen lediglich 16% als Informationsgrundlage vor einem Online-Kauf. Bitkom erläutert: „Bei den 16- bis 29-Jährigen sind es mit 33% allerdings deutlich mehr als in allen anderen Altersgruppen: Bei den 30- bis 49 Jährigen sind es 16%, 11% bei den 50- bis 64-Jährigen und nur 4% der Online-Shopper ab 65 Jahren informieren sich in sozialen Netzwerken.“ Und: Nur mehr jeder Zehnte geht zunächst zum Händler vor Ort, informiert sich dort oder nimmt sogar eine Beratung in Anspruch, kauft dann aber online.