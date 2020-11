Böse Genies oder einfach nur Pech

Die Rückkehr der geplanten Obsoleszenz

Hintergrund | 1 | | Dominik Schebach | 29.11.2020

Vorwürfe zur geplanten Obsoleszenz machen immer wieder die Runde. Jetzt hat es Tesla getroffen - zu unrecht. (© Schebach)

Es ist wie das Monster von Loch Ness. Kaum denkt man, das Thema sei nun endgültig abgehandelt, hebt es wieder sein Haupt – in diesem Fall allerdings nicht aus kalten, grauen schottischen Fluten, sondern aus dem Nachrichtenstrom. Es geht um das Thema der geplanten Obsoleszenz. Denn hierzulande ist man mit dem Vorwurf der geplanten Verkürzung der technischen Lebensdauer eines Produkts recht schnell zur Hand. Aber auch im EU-Parlament treibt dieses Monster sein Unwesen.

Da berichtet der der Standard Mitte November über den Fall, dass nun Tesla in den Verdacht der geplanten Obsoleszenz gekommen sei – und beruft sich auf eine Bericht von Ars Technica. Auslöser ist laut US-Medium ein billiger Elektronikbaustein, der vor 2018 im IT-System von Tesla S und Tesla X-Modelle verbaut wurde, und der aufgrund der gewachsenen Softwareanforderungen aber auch Beanspruchung nun immer öfter seinen Geist aufgibt. Mit dramatischen Folgen, denn dieser elektronische Baustein kontrolliert nicht nur das Multimedia Center des Fahrzeugs sondern unter anderem auch die Klimaanlage. Das bedeutet, dass sich abseits vom Entwicklungs- sowie Produktionsstandort Kalifornien im Winter die Scheiben beschlagen und das betroffene Fahrzeug eigentlich nicht mehr sicher zu betreiben ist. Der US-Hersteller hat laut einer Untersuchung der US-Verkehrsbehörde bereits mehrmals versucht, mit Updates over-the-air das Problem zu beheben. Glaubt man dem Bericht von Ars Technica, dann nur mit begrenztem Erfolg. Das US-Medium hat versucht, eine Stellungnahme von Tesla zu erhalten, bisher allerdings ohne Reaktion. Das Unternehmen hat im Oktober 2020 seine Presseabteilung aufgelöst.

Geplant gegen Pech

Warum mich der Beitrag so interessiert hat, war der verwendet Kampfbegriff und weniger der Umstand, dass sich Tesla hier in einem selbstverschuldeten Problem verstrickt hat, das eigentlich nur durch einen freiwilligen Rückruf sauber zu lösen ist. Dass es hier einen Produzenten trifft, der in gewisser Weise in den vergangenen Jahren eine Art Welpenschutz bei Qualitätsfragen genossen hat, ist pikant. Aber zumindest bietet der Hersteller einen kostenlosen Austausch der Steuereinheit in einer erweiterten Garantie an. Deswegen war aber für mich der sofort in der Überschrift geäußerte aber sonst im Beitrag nicht erwiesene Vorwurf der geplanten Obsoleszenz so irritierend. – Sorry, ein Fehler bei der Konzeption eines Produkts oder auch einfach nur Pech, wenn ein einmal eingesetzter Bauteil auf Dauer nicht der wachsenden Belastung standhält, ist nicht eine über normale Qualitätsmängel hinausgehende geplante Verkürzung der Lebensdauer, sondern eben ein Fehler oder Pech.

Natürlich kann man Tesla einen Vorwurf machen, dass sie einen Bauteil ohne ausreichende Reserven verbaut haben. Man kann den Software-Ingenieuren des Konzerns einen Vorwurf machen, dass sie ihr Betriebssystem so aufgebläht haben, dass es nun für das IT-System des Fahrzeugs zu groß wurde. Dem Konzern kann man zudem vorwerfen, dass er sich um einen offiziellen Rückruf drücken will. Der Vorwurf der geplanten Obsoleszenz unterstellt allerdings eine Absicht, eine geplante Handlung, beim ursprünglichen Fehler, um durch die verkürzte Lebensdauer zur Gewinnmaximierung neue Produkte zu verkaufen. Nun muss allerdings auch den IT-Ingenieuren von Tesla klar sein, dass so ein Fehler ganz schnell zu einem maximalen PR-Desaster ausarten kann. Da hilft auch nicht mehr eine fast sektenhafte Käuferschar. Wenn man die Straßenzulassung für das Produkt verliert, führt sich die geplante Obsoleszenz zwecks Gewinnmaximierung für ein Unternehmen wie Tesla vollkommen ad absurdum.

Das böse Genie

Damit bleibt aber von dem Vorwurf der geplanten Obsoleszenz wenig übrig. Woher kommt aber nun diese reflexhafte Anschuldigung? Mein Verdacht ist, indem man einem Übeltäter/Manager/Kollektiv oder einfach einem bösen Genie und dessen komplexen Plan die Schuld für so einen Fehler anhängen kann, dann gibt das auf eine perverse Art Sicherheit. Man hat eine einfache Erklärung für ein komplexes Problem und ist nicht mehr dem Schicksal ausgeliefert. Das Unglück oder auch nur die defekte Waschmaschine ließe sich in dieser Sichtweise zudem leicht verhindern, wenn man nur den/die Übeltäter ausschaltet, den sinistren Plan das nächste Mal rechtzeitig durchschauen könnte.

Diese Denkweise setzt allerdings seitens der Hersteller die vollständige Beherrschung der Materie voraus. Schließlich muss man ja – um in der Logik der geplanten Obsoleszenz zu verbleiben – die Gewährleistung unbedingt vermeiden. Wenn ich mir das Beispiel von Tesla aber auch andere immer wieder aufgebrachte Fälle vor Augen halte, dann ist davon allerdings nichts zu sehen. Ich bin deswegen der Ansicht, dass man auch bei den Erklärungsversuchen zu solchen Produktfehlern mit dem KISS-Prinzip – Keep It Simple and Stupid – besser fährt. Denn viele Katastrophen, mit denen wir heute konfrontiert sind, lassen sich ganz banal durch Nachlässigkeit, fehlende Daten oder Erfahrung, Fehler oder schlicht Blödheit der handelnden Personen erklären, womit man solche mangelhaft ausgeführten Produkte auf gut österreichisch als Pfusch oder im Fall von Tesla als Anfängerfehler bezeichnen kann. Das ist bei einem 70.000 Euro-Teil besonders ärgerlich und irgendwie beunruhigend. Wenn der Hersteller nicht einmal die Klimaanlage im Griff hat, wie sieht es dann mit den Achsen, Bremsen oder der Lenkung aus?

Billige Kritik

Tesla ist in der Diskussion rund um die geplante Obsoleszenz allerdings ein eher neuer Gast. In der Regel dreht es sich bei dem Thema um Haushaltsgeräte, TV-Geräte oder Smartphones. Selbst im jüngsten Entschluss des EU-Parlaments zum „Recht auf Reparatur“ wird die geplante Obsoleszenz, dort als bewusste Verkürzung der Lebensdauer eines Produkts, aufgegriffen. Und da drängt sich der Eindruck auf, dass der Begriff einfach als billige Kapitalismuskritik mitgenommen wird. – Leider muss man sagen. Denn der ewig wiederkehrende Vorwurf der geplanten Obsoleszenz ruft im schlechtesten Fall in diesem Zusammenhang beim Endkunden nur Zynismus hervor. Die Kapitalismuskritik der Umweltschützer bewirkt dann das Gegenteil. Denn wenn so oder so alle Produkte ein festgelegtes Ablaufdatum hätten, dann könne man gleich das billigste Produkt nehmen, das man nach ein paar Jahren ohne Gewissensbisse ersetzt. Die Folge ist mehr Müll.

Dabei ist das Ansinnen, durch Anreize die Reparierbarkeit von Produkten zu fördern, um die Umwelt zu entlasten, unterstützenswert und kann für die Elektro-Branche durchaus von Vorteil sein. Damit werden jene Hersteller gefördert, die beim Design bewusst auf die Qualität achten, leistungsfähige Komponenten verwenden und bereits in der Montage besser ausgebildete Mitarbeiter einsetzen. Daraus folgt allerdings auch, dass diese Produkte teurer werden, weswegen viele Endkonsumenten erst recht wieder zur Billigware greifen. Dass dieser Preis mit Abstrichen bei der Leistungsfähigkeit oder Funktionen erkauft wird, sollte eigentlich klar sein. Das wird der Diskussion um die geplante Obsoleszenz aber keinen Abbruch tun.