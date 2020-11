German Design Award 2021

ABUS WLAN Akku Cam räumt weiter ab

E-Technik | 0 | | Wolfgang Schalko | 30.11.2020

Die WLAN Akku Cam von ABUS konnte auch die Jury des German Design Award überzeugen.

Nach der Prämierung mit dem Red Dot Award und dem Plus X Award-Siegel „Bestes Produkt des Jahres 2020“ in der Produktgattung „Überwachungssysteme“ konnte die ABUS WLAN Akku Cam eine weitere angesehene Fachjury in diesem Jahr überzeugen: Die kabellose Kamera erhält die Gold-Auszeichnung des German Design Award 2021 in der Kategorie „Excellent Product Design – Building and Elements“.

Der German Design Award ist der internationale Premiumpreis des „Rat für Formgebung“. Sein Ziel: einzigartige Gestaltungstrends zu entdecken, zu präsentieren und auszuzeichnen. Jährlich werden daher hochkarätige Einreichungen aus dem Produkt- und Kommunikationsdesign prämiert, die alle auf ihre Art wegweisend in der internationalen Designlandschaft sind. Der 2012 initiierte German Design Award zählt zu den anerkanntesten Design-Wettbewerben weltweit und genießt weit über die Fachkreise hinaus hohes Ansehen.

Um die Vielfalt der Designkultur adäquat abzubilden, ist der German Design Award in die Segmente „Excellent Product Design“, „Excellent Communications Design“ und „Excellent Architecture“ gegliedert. Diese decken alle Bereiche des täglichen Lebens ab. In jeder der Wettbewerbskategorien werden die Auszeichnungen „Gold“, „Winner“ und „Special Mention“ vergeben.

ABUS WLAN Akku Cam auf dem Siegertreppchen ganz oben

Die Gold-Auszeichnung des German Design Award, die auch die ABUS WLAN Akku Cam erhalten hat, ist die höchste Auszeichnung, die für eine exzellente, ganzheitliche und innovative Designleistung verliehen wird. Gold-Preisträger liefern als maßgebliche Wegweiser wichtige Impulse für ganze Branchen. Die Jury kürt pro Kategorie je nach Qualität der Einreichungen jeweils einen oder mehrere Gold-Preisträger.

ABUS WLAN Akku Cam – zeitgemäße Interpretation einer Überwachungskamera

Die ABUS WLAN Akku Cam verbindet gemäß dem Leitsatz „Form follows function“ herausragendes, klares Design mit hoher Benutzerfreundlichkeit und innovativer Funktionalität – wie einer Akkulaufzeit von bis zu 13 Monaten und detailreichen Farbbildern bei Tag und bei Nacht. Die Jury des German Design Award zeichnet sie mit „Gold“ aus und begründet ihre Entscheidung folgendermaßen: „Mit ihrer schlichten, minimalistischen Form und der kompakten kleinen Größe lässt sich die Überwachungskamera in viele Architekturstile und Umgebungen dezent einfügen und fällt kaum auf. Zugleich ist sie mit zeitgemäßer Hightech ausgestattet und bietet trotz ihrer Minigröße eine hohe Funktionalität. Durch den Betrieb mit Batterie und kabelloser WLAN-Verbindung lässt sich die Kamera flexibel und unkompliziert dort platzieren, wo sie benötigt wird. Ein kompromisslos gestaltetes Gerät, das den Anspruch an Qualität und moderner Ästhetik bis ins Detail perfekt verkörpert.“

„Die Auszeichnung mit dem German Design Award ist für uns eine Bestätigung unserer innovativen Arbeit und motiviert uns, weiterhin Produkte zu entwickeln, die sowohl technisch als auch optisch state of the art sind“ so Roland Huber, Geschäftsführer ABUS Austria.