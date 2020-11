Breitband 2x2 oder 4x4 MIMO im kompakten Gehäuse

BellEquip: LTE MIMO Antenne mit 5G-ready Technologie

Telekom E-Technik | 0 | | Wolfgang Schalko | 30.11.2020

Mit 2x2 und 4x4-MIMO-Technologie im kompakten XPOL-1 Gehäuse lässt die „kleine aber feine“ omnidirektionale Breitbandantenne XPOL-1-5G von Poynting am LTE/5G Antennenmarkt aufhorchen. Den innovativen Poynting-Entwicklern ist es damit gelungen, hervorragende Strahlungsmuster für LTE- und 5G-Ready-Bänder von 698 MHz bis 3800 MHz in überzeugend kompaktes und zugleich robustes Design, mit unterschiedlichsten Montagemöglichkeiten, zu verpacken.

Trotz verhältnismäßig kleinem Gehäuse bringt es die XPOL-1-5G zu einem durchschnittlichen Antennengewinn von 3 dBi und das ist vor allem der innovativen Übertragungstechnologie MIMO (Multiple Input Multiple Output) zu verdanken. Damit ist es möglich, mehrere Sende- und Empfangsantennen in einem Gehäuse zu nutzen und drahtlose Hochleistungsübertragung von WLAN, WiMax und verschiedenen Mobilfunkstandards sicher zu stellen. Die XPOL-1-5G vereint also mehrere Antennen in einem wetterfesten Gehäuse, um somit wesentlich mehr Bit/s pro genutztem Hz Bandbreite zu übertragen.

Stärken der XPOL-1-5G:

Omnidirektionale 4G/5G Antennen

Breitbandfrequenzen von 698 MHz bis 3800 MHz inkl. 2.4 GHz Wi-Fi

Modelle mit 2×2 oder 4×4 LTE MiMo

Abwärtskompatibel (2G/3G)

Wetterfestes IP65 Gehäuse

Wand-, Fenster- oder Mastmontage

Betriebstemperatur von -40°C bis 70°C

Universeller Einsatz für zuverlässige LTE/5G-Anwendungen

„Die innovative Antenne ist hauptsächlich im Außeneinsatz für M2M & IoT-Lösungen in Industrie, Landwirtschaft, bei Öl- und Gasanlagen, intelligenten Umwelt- und Wassersystemen, Energieversorgern und vielem mehr zu finden, zeigt aber z.B. auch für eine Wi-Fi-Implementierung in großen Produktionshallen ihre Stärken,“ zeigt sich Antennenexpertin Jacqueline Miniböck aus dem Hause BellEquip, dem niederösterreichischen Systemanbieter infrastruktureller Lösungen für den effizienten und sicheren Betrieb elektronischer Anwendungen, über die neue Antenne begeistert und fügt hinzu: „Ob gewerbliche, industrielle oder private Anwendung im städtischen oder ländlichen Bereich, durch die MIMO-Technologie ist die XPOL-1-5G ein universeller Leistungsgarant.“