Editor's Choice Rot-weiß-rote E-Commerce-Plattform

Kaufhaus Österreich

Die Branche | 0 | | Dominik Schebach | 30.11.2020

Es ist ein vollkommen neuer Ansatz: Mit einer gemeinsamen E-Commerce-Plattform will die Bundessparte Handel der WKÖ die österreichischen Handelsbetrieben unterstützen. Das Kaufhaus Österreich ist eine rot-weiß-rote Plattform und wird am 30. November der Öffentlichkeit vorgestellt. Mit einem @-Insider informiert das Bundesgremium seine Mitglieder über die neue E-Commerce-Plattform.

Österreichische Unternehmerinnen und Unternehmer werden aufgerufen, sich mit ihren Webshops kostenlos beim Kaufhaus Österreich zu registrieren. Unter dem Motto „Kauf‘ digital, geht auch regional“ will man damit als gelisteter Marktplatz österreichischen Unternehmen eine kostenlose Werbefläche bieten und über die Plattform möglichst viele Endkunden zu erreichen.

Lesen Sie dazu hier den @-Insider von Bundesgremialobmann Robert Pfarrwaller:

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Corona-Pandemie und vor allem der gegenwärtige Lockdown stellt unsere Unternehmen auch weiterhin vor große Herausforderungen. Um die Unternehmerinnen und Unternehmer dabei maximal zu unterstützen, starten wir am 30. November gemeinsam mit dem Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW) etwas vollkommen Neues in Österreich: Das Kaufhaus Österreich, die neue rot-weiß-rote E-Commerce-Plattform. Damit soll der digitale österreichische Onlinehandel gestärkt werden. Am 30. November soll das Kaufhaus Österreich der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Bis dahin richtet sich die Kommunikation an Unternehmerinnen und Unternehmer, die gemeinsam mit den Wirtschaftskammern in den Bundesländern via Newsletter und Social-Media dazu aufgerufen werden, sich mit ihrem Webshop kostenlos beim Kaufhaus Österreich zu registrieren.

Ab 30. November können Unternehmen auf https://www.kaufhaus-oesterreich.at ihre Angebote eintragen und Konsumentinnen sowie Konsumenten die für sie geeigneten Dienstleister finden. Ziel ist, als gelisteter Marktplatz eine kostenlose Werbefläche zu bieten und eine hohe digitale Kundenfrequenz zu erreichen – genau richtig zum Weihnachtsgeschäft, aber selbstverständlich auch danach. „Kauf‘ digital, das geht auch regional“, lautet die Devise. Denn nur so bleibt die Kaufkraft auch beim Onlineeinkauf im Land und hält den Wirtschaftsmotor am Laufen. Dadurch unterstützen wir die österreichischen Betriebe, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – und sichern den Wirtschaftsstandort langfristig ab. Zur Unterstützung wird eine groß angelegte Werbekampagne von BMDW und Wirtschaftskammer die Aufmerksamkeit auf https://www.kaufhaus-oesterreich.atlenken.

Euer Bundesgremialobmann

Robert Pfarrwaller