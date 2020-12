WMF Lono Tischgrill und Silit Schmortopf Energy Red

Zwei WMF Produkte sind „Geräte des Jahres 2021“

Kleingeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 30.11.2020

Die Hausgeräte-Zeitschrift „Küche & Haushalt“ hat erstmals die „Geräte des Jahres 2021“ gekürt. Dazu zählen auch zwei Produkte der WMF Group: der WMF Lono Tischgrill mit Glasdeckel und der Silit Schmortopf Energy Red.

Erstmals wurden von der Hausgeräte-Zeitschrift „Küche & Haushalt“ die „Geräte des Jahres 2021“ gekürt – 27 an der Zahl, zwei davon von WMF.

Die Redaktion von „Küche & Haushalt“ hat 27 „Geräte des Jahres 2021“ aus der Hausgeräte-Branche präsentiert. Darunter befinden sich auch der WMF Lono Tischgrill mit Glasdeckel und der Silit Schmortopf Energy Red. Diese Liste der besten Produkte basiert auf vorangegangenen Testergebnissen des Magazins. Sie soll als Kaufempfehlung der Redaktion für die Weihnachtszeit dienen.

Unter den 27 ausgewählten „Siegern“ finden sich zwei WMF-Produkte. Der WMF Lono Tischgrill mit Glasdeckel wurde bereits in Ausgabe 04/2020 mit der Gesamtnote 1,0 in der Kategorie „Spitzenklasse“ und einem „sehr guten“ Preis/Leistungs-Verhältnis ausgezeichnet. Der Silit Schmortopf erhielt in Ausgabe 02/2020 die Gesamtnote 1,1 in der Kategorie „Spitzenklasse“ und ebenfalls die Bewertung „sehr gutes“ Preis/Leistungs-Verhältnis.

WMF Lono Tischgrill mit Glasdeckel

WMF beschreibt den Lono Tischgrill mit Glasdeckel wie folgt: „Dank schützendem Glasdeckel und wärmeisoliertem Gehäuse aus mattiertem hochwertigem Cromargan lässt es sich auch in Innenräumen bedenkenlos brutzeln, braten und grillen. Der hitzebeständige, abnehmbare Glasdeckel aus WMF Sicherheitsglas, der dank WMF Easy Handling auch im 90 Grad Winkel arretierbar ist, sorgt in geschlossenem Zustand zudem für saftige und aromatische Grillergebnisse, da ein Austrocknen des Grillguts verhindert und so dessen Eigengeschmack erhalten wird. Weiterhin reduziert das Abdecken Gerüche und verhindert Fettspritzer; zusätzlich wird Zeit und Energie gespart, da die Hitze im Gerät verbleibt.“

Als eine weitere Besonderheit des WMF Lono Tischgrills mit Glasdeckel wird die abnehmbare Temperaturregelungs-Einheit mit intuitiver Touch Bedienung und LED-Kontroll-Icon angeführt: Sie ermögliche nicht nur kurze Reaktionszeiten des Grills, sondern hält auch die Platten-Temperatur, wie der Hersteller sagt.

Insgesamt verfügt der Tischgrill über 2.200 Watt Leistung und eine Grillfläche von 40 x 29 cm. Für Sicherheit soll nicht nur der schützende Glasdeckel und das wärmeisolierte Gehäuse sorgen, sondern zudem auch „die integrierte und leicht zu entnehmende Fettauffangschale mit einem Sicherheitsschalter, der das Grillen nur bei eingesetzter Schale erlaubt“, so WMF. Den insgesamt hohen Sicherheitsstandard bestätigt übrigens auch das GS-Siegel für „Geprüfte Sicherheit“.

Der WMF Lono Tischgrill mit Glasdeckel kann laut Herstellerangaben zerlegt werden, wodurch eine hygienische Reinigung der einzelnen Teile sehr einfach möglich sei. Dabei seien sowohl der Glasdeckel wie auch die Grillplatte spülmaschinengeeignet.

Silit Schmortopf Energy Red

Ein Schmortopf eignet sich ideal für scharfes Anbraten bei hohen Temperaturen und ein anschließendes, weiteres Garen der Zutaten. „Dafür besteht der Silit Schmortopf Energy Red aus einem durchgezogenen Stahlkern für eine schnelle Wärmeleitung sowie optimale Hitzespeicherung, was ein energiesparendes Kochen ermöglicht“, so WMF. Der Topf hat ein Fassungsvermögen von 5,9 Litern (Ø 28 cm) und ist laut Hersteller für alle Herdarten, inklusive Induktion geeignet.

Als besonderes Merkmal wird die Silit Funktionskeramik Silargan angeführt, „die nicht nur nickelfrei und Spülmaschinen-geeignet ist, sondern besonders schneid- und kratzfest“, wie WMF sagt. Der Topf sei zudem backofenfest, dank einer Hitzebeständigkeit bis 250° C. Er verfügt über einen breiten Schüttrand für ein tropffreies Ausgießen und sicheres Handling durch ergonomische Edelstahlgriffe.

Übrigens: Der Silit Schmortopf Energy Red ist Made in Germany und wird mit einer 30-jährigen Garantie auf die innere und äußere Silargan-Oberfläche ausgeliefert.