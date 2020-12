Jeder wird zum Star

Grundig setzt auf Styling zu Weihnachten

Dominik Schebach | 01.12.2020 | 0 |

Mit seinem Styling-Produkten lässt Grundig zu Weihnachten jeden zum Star erstrahlen.

Weihnachten steht vor der Tür und wie jedes Jahr stellt sich die Frage, was schenken? Grundig sorgt mit seinen vielen neuen Stylingprodukten dieses Jahr für besonders glanzvolle Weihnachten, die jede und jeden zum Start erstrahlen lassen.

NaturaShine von Grundig ist eine neue Haar Styling-Serie, die mit haarschonender Keramikbeschichtung aus natürlichen Inhaltsstoffen überzeugen soll: Die Geräte der NaturaShine Serie sorgen mit ihrer speziellen Keramikbeschichtung aus Macadamia- und Kokosöl für gesundes, kräftiges, hydratisiertes Haar und verteilen die Wärme beim Stylen gleichmäßig. Der Hair Styler Straight & Curls HS 7030 (UVP 59,99 Euro) verteilt den ausgeübten Druck mit seinen beweglich gelagerten Platten gleichmäßig. So wird jede Haarstruktur geglättet oder gelockt, ohne das Haar zu strapazieren. Im Haarschutzmodus analysiert ein Sensor das Haar dreißig Mal pro Minute und wählt die optimale Temperatur aus, damit die Haare schonend geglättet werden. Die individuelle Regelung in sechs Stufen von 130° bis 230° erlaubt dabei die immer passende Temperatur.

Der Ionic Haartrockner HD 8080 (UVP 69,99 Euro) soll wiederum durch seinen intelligenten Smart On/Off Sensor überzeugen. Durch einen eingebauten Berührungssensor schaltet er sich automatisch ein, wenn er sich in der Hand befindet und automatisch ab, wenn er aus der Hand gelegt wird. Mit dem langlebigen Profi AC-Motor und den 2300 W Leistung ist der HD 8080 äußerst kraftvoll. Zwei Cool Touch-Stylingdüsen in verschiedenen Größen stellen sicher, dass die Oberfläche auch bei vollem Einsatz nicht überhitzt. Abgerundet wird die Serie vom Haartrockner HD 7081 (UVP 59,99 Euro) mit einem einziehbaren Kabel und dem Profi Volumen- und Locken Styler HS 7080 (UVP 69,99 Euro) mit Links- und Rechtsrotation der Thermobürsten und insgesamt 4 Stylingaufsätzen. Die vier Produkte sind mit einem edlen Look in Schwarz/Roségold auch ein optisches Highlight.

Stylingtools für ihn

Vollbart, Drei-Tage-Bart oder doch lieber ganz glatt? – Grundig hat für alle Vorlieben das ideale Weihnachtsgeschenk mit dem neuen Multihaarschneideset MGK 6841 (UVP 59,99 Euro), das mit seinen fünf austauschbaren Aufsätzen (Bart-Trimmer, T-Klinge, Detail-Trimmer, Nasen- und Ohrhaarschneider sowie MultiBlade-Aufsatz für Gesicht und Körper) perfekte und flexible Rasuren für Gesicht und Körper garantiert. Darüber hinaus sorgen drei Kammaufsätze zwischen einem und 23 mm für ein vielseitiges Styling des Haupthaares.

Für Männer, die auch unterwegs nicht auf einen gepflegten Bart verzichten möchten, gibt es mit dem Rotations-Herrenrasierer MS 7640 (UVP 79,99 Euro) mit Ladeanzeige und bis 50 Minuten Laufzeit. Der Kopf des Rasierers sitzt beweglich auf dem Körper und auch die drei beweglich gelagerten, rotierenden Scherköpfe passen sich flexibel jeder Gesichtsform an. Dadurch werden Stoppeln zuverlässig entfernt und es bleibt nichts zurück.

„Das Thema Nachhaltigkeit ist bei Grundig gelebte Realität. Alle hier vorgestellten Stylingprodukte sind in den neuen Verpackungen erhältlich. Grundig setzt dabei auf eine äußere Verpackung, die zu 100 Prozent recycelbar ist. Tolle Stylingprodukte, die auch nachhaltig verpackt sind – einfach ideal für Weihnachten“, so Philipp Breitenecker, Head of Marketing von Grundig Österreich. Grundig gewährt auf alle Produkte drei Jahre Herstellergarantie.